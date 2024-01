Marta Riumbau relata su angustiante experiencia con la parálisis del sueño: "A un nivel muy desagradable"

La parálisis del sueño es un fenómeno desconcertante que afecta a un considerable porcentaje de la población, y Marta Riumbau, reconocida influencer y pareja de Diego Matamoros, no es inmune a ello. Según indica el Hospital Clínic de Barcelona, entre un 5 y un 10% de las personas experimentan este trastorno en algún momento de sus vidas.

En sus propias palabras, Marta compartió en su cuenta de Instagram una experiencia reciente, revelando la vulnerabilidad que puede acecharla cuando sufre uno de estos episodios durante el sueño. "A las 5 me he despertado y al intentar dormirme, he vuelto a tener parálisis del sueño a un nivel muy desagradable", confesó la creadora de contenido catalana.

Sentía algo pesado encima

En este episodio angustiante, la influencer describió una sensación inquietante de tener algo pesado encima, una presencia invisible que la ataba a la inmovilidad, una experiencia que, hasta ese momento, le era ajena. "He notado como si Milo se subiese a mi espalda (está con mis padres) y no me dejase levantarme, moverme, hablar. Ni un músculo. He intentado chillar, moverme…", compartió.

Esta no es la primera vez que Marta enfrenta tal desafío, pero la intensidad de la última parálisis, la cual define como "horrible", la llevó a decidir que no volvería a sucumbir al sueño, por miedo a que le volviera a suceder: "Me ha pasado 3 veces. A las 6 y media me he levantado porque no quería una cuarta".

Story Marta Riumbau | Instagram

¿Por qué ocurre la parálisis del sueño?

La parálisis del sueño se manifiesta como un episodio de pánico y angustia, cuando una persona, a pesar de estar despierta y consciente, se encuentra temporalmente incapaz de moverse. Este fenómeno se debe a la superposición de la fase de vigilia con la fase REM del sueño.

El Dr. Àlex Iranzo, neurólogo especializado en trastornos del sueño, explica en un artículo publicado en la página web del Hospital Clínic, que durante la parálisis del sueño, el paciente está en fase de vigilia, es decir, despierto y consciente, pero el cuerpo se encuentra en la fase REM, caracterizada por la parálisis muscular.

¿Qué hacer si sufres una parálisis del sueño?

Cuando se experimenta la parálisis del sueño, el Dr. Iranzo aconseja intentar mantener la calma, ya que, aunque los episodios puedan parecer eternos, suelen resolverse en pocos segundos. El experto destaca que, en casos de recurrencia, se puede considerar la opción de recetar medicación para gestionar el trastorno.

Según el neurólogo, una de las claves para prevenir la parálisis del sueño es adoptar buenos hábitos de sueño. En particular, destaca que las personas que duermen entre 4 y 6 horas diarias tienen mayores probabilidades de experimentar este fenómeno.