Marta Díaz reaparece en muletas después de su operación de rodilla tras su accidente esquiando: "Voy poquito a poco"

Hace un mes, Marta Díaz sufrió un accidente esquiando en los Andes por el que tuvo que pasar por quirófano tras romperse el ligamento cruzado. Después de un mes de recuperación, la influencer ha reaparecido ante las cámaras -con muletas- en el evento organizado por Samsung, donde ha confesado a los micrófonos de Europa Press cómo se encuentra y cómo ha afrontado esta pesadilla que llegó en el peor momento de su vida.

Mostrándose feliz y con ganas de recuperar la normalidad en su vida, la creadora de contenido ha expresado las ganas que tiene de volver a andar después de un proceso largo en el que también se ha alejado notablemente de las redes sociales: "La cosa va muy poquito a poco la verdad, pero estoy contenta, con ilusión, motivada por empezar ya poquito a poco a andar". Además, ha revelado que su objetivo más inmediato es "quitar una muleta esta semana", algo que le hace mucha ilusión: "Estamos trabajando en ello, porque tengo ganas ya de andar con normalidad, poder correr...Para eso queda mucho, pero bueno".

Marta Díaz en un evento | Gtres

La lesión no solo le ha afectado físicamente, sino que también ha sido un duro varapalo a nivel mental pues, como ella misma contó en las redes sociales, daba por finalizado un año muy difícil: "En esta lesión hay mucha cabeza, aparte de que es una lesión muy física, pero creo que tener esa motivación para recuperarse cuanto antes y esa ilusión es un día que queda menos para poder volver a la normalidad completa".

En estos duros momentos, Marta ha contado con el apoyo incondicional de su familia, sobre todo de su madre (con la que vive actualmente), que ha estado en todo momento a su lado: "Mi madre está ahí conmigo siempre para levantarme. Ahora me puedo valer un poquito más por mí misma, pero antes me acompañaba al baño, a cenar, a todo".

Marta Díaz en un evento | Gtres

Su recuperación, además de difícil, es larga y ella misma ha confesado que tardará unos cuatro o cinco meses. Eso sí, ha confesado que actualmente podría estar sin una muleta, pero que no se ve con fuerzas a nivel mental de dejarla todavía: "Voy poquito a poco, no pasa nada, cada uno con sus ritmos". Y es que, este mes ha tenido momentos de bajón y momentos más positivos, pero nunca se imaginó que tuviera que pasar por este proceso: "Cuando me caí pensaba que había sido una caída más y no iba a ser para tanto, pero cuando me dijeron que me tenía que operar me entró un bajón grande".

Pero de las malas experiencias, la influencer ha sabido sacar la parte positiva y, sobre todo, un aprendizaje: "Aquí es donde me doy cuenta de que realmente lo único que merece un poco la pena es por la salud. Me da mucha pena decir esto, darme cuenta ahora". Pero mejor tarde que nunca. ¿Y en el amor? Marta Díaz no quiere ni hablar: "Abierta a recuperar mi rodilla. Yo quiero andar, ese es mi objetivo de momento de la semana y del mes".