Marta Díaz actualiza su estado de salud tras pasar por quirófano: "Voy a llorar de la alegría"

El que parecía ser uno de los viajes más emocionantes para terminar el año de Marta Díaz, acabó siendo una pesadilla. El primer día de esquí, la influencer se rompió el ligamento cruzado tras una caída, por lo que tuvo que regresar a España y esperar pasar pasar por quirófano.

Finalmente, tal y como ella misma compartió con sus seguidores, la operaron el pasado 17 de diciembre: "Por fin os puedo confirmar que la operación ha salido perfectamente, estoy ya en proceso de recuperación". Ahora, la creadora de contenido ha publicado cómo está siendo el proceso de rehabilitación y la positividad con la que afronta esta nueva etapa.

Marta Díaz comparte cómo está siendo su rehabilitación | Instagram

"Ayer estuve un poquito desanimada porque había perdido algo de extensión. Hoy en la rehabilitación me he esforzado todo lo posible (sobre todo psicológicamente) para que eso no vuelva a pasar, y prácticamente la hemos vuelto a recuperar completa", ha escrito junto a una fotografía en la que se puede ver cómo está haciendo los ejercicios recomendados para su recuperación.

Eso sí, tan natural como de costumbre, Marta también ha querido compartir el detrás de las cámaras y la parte B de este proceso que será lento: "Esta también soy yo, como siempre dándole mil vueltas a todo e imaginándome, con mil ganas, el día en el que pueda volver a andar con normalidad". Además, ha confesado que el día que eso suceda, va a "llorar de la alegría".

Antes de sufrir este aparatoso accidente, Marta Díaz llevaba una rutina de deporte junto a un especialista; algo que ha tenido que pausar por completo y que está echando mucho de menos al estar completamente inmovilizada.

Es por ello que, como terapia para sacar fuerzas de flaqueza, ha recuperado un vídeo antiguo haciendo un ejercicio en concreto: "Os prometo que SUEÑO con volver a hacer este ejercicio. Sé que queda mucho, meses y meses, pero la parte positiva es que me da la sensación de que cuando acabe la rehabilitación y mi rodilla vuelva, voy a ser la persona más feliz del mundo". Unas palabras con las que ha dejado claro cuál es su propósito para este 2024: "Nada me importa más que esto, la salud".