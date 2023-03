María Pombo luce barriguita en bikini mientras disfruta en México con Pablo

María Pombo se ha ido de viaje romántico a México con su marido, Pablo Castellano. Juntos están disfrutando de las paradisiacas playas del país americano, además de estar disfrutando del tiempo para ellos, ya que no han viajado con su hijo Martín.

Además, María ha aprovechado para mostrar sus looks más veraniegos y distintos bikinis en la piscina y chiringuito del lugar donde se hospedan, rodeado de playa y selva. Y también ha lucido su barriguita, ya que la influencer está embarazada de nuevo. Lo contó hace algo más de un mes con un vídeo muy emotivo.

Su primer hijo, Martín, nació en diciembre de 2020. Ahora María y Pablo esperan una niña, a la que llamarán Vega. Tanto la influencer como su marido están muy contentos por la llegada de esta nueva personita.

En este vídeo María hace un 'GRWM' ('get ready with me' o 'prepárate conmigo') "para beberme una margarita sin alcohol mientras tomo el sol" en el que se puede ver cómo le ha crecido la barriguita en estos últimos meses. La influencer se muestra natural peinándose y poniéndose un conjunto blanco muy cómodo que acompaña con gafas de sol y un collar largo.

En otra de las instantáneas se la ve con un top de bikini rosa y unos pantalones largos de rayas. Debido a su estado actual, Pombo lleva la cremallera del pantalón bajada y posa en un caminito que le lleva a la paradisiaca playa.