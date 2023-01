María Pombo revela con un emocionante vídeo el sexo y el nombre del bebé que espera

Hace apenas unos días que María Pombo y Pablo Castellano anunciaron que estaban esperando su segundo hijo. Una feliz noticia que llegaba meses después de que la influencer, durante una entrevista en un programa de televisión, mostrara su galería de imágenes del móvil en las que se veía un test positivo de embarazo.

Un descuido que hizo que este último se convirtiera en todo un secreto a voces que finalmente vio su confirmación con las palabras "el amor se multiplica, bebé número dos en el horno" este pasado 17 de enero. Y es que, la pareja publicaba un tierno vídeo de su hijo Martín entregándole el test a su papá que, atónito, no dejaba de mirarlo.

Ahora, tras una semana expectantes por saber si lo que esperaban era un niño o una niña y tras abrir las apuestas en su perfil en redes, la joven ha compartido el sexo del bebé, que ya conocen "desde el 1 de enero si no me equivoco", con una emotiva grabación que tuvo lugar entonces en su pueblo donde no faltaron los globos azules y rosas.

Fueron sus cuñados Álvaro López Huerta y Luis Zamalloa, este último siendo el único que sabía desde un principio si se trataba de un niño o una niña, junto con el pequeño Martín los encargados de dar la noticia. Así, mientras el resto de la familia tenía los ojos cerrados el benjamín de la familia se acercaba a ellos subido a un carrito lleno de globos rosas que, junto con el confeti que los dos primeros tiraron del mismo color, confirmaban que era una niña.

Un momento de lo más emocionante donde, de lo más felices, vemos a los Pombo saltando y celebrando mientras se enfundan en numerosos besos y abrazos ante lo que será la segunda nena del clan tras la llegada de Matilda, la hija de Marta Pombo, el pasado mes de octubre.

Una niña de la que también han revelado el nombre y de la que sus futuros papás se han mostrado de lo más emocionados por su llegada: "Vega, que ganas de conocerte", se puede leer a modo pie de foto.