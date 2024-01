PRIMERAS PALABRAS

Mari Ángeles Grajal confiesa estar "muy bien" después de ser operada de urgencia: "Llevo 17 días sin fumar"

Aunque no ha empezado el año como esperaba, Mari Ángeles Grajal puede decir que ya se encuentra recuperándose en casa. Ha pasado las navidades en el hospital, donde le han recomendado llevar una vida totalmente normal y no fumar nunca más. No te pierdas sus primeras declaraciones tras la intervención.