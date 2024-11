Mar Flores se sincera sobre cómo será como abuela y reconoce que al principio fue un "shock"

Al igual que Gabriela Guillén, Mar Flores ha sido otra de las invitadas a la presentación de la aplicación Red Fun Experience, que este miércoles tuvo lugar en Madrid.

Tras su paso por el photocall, la modelo dedicó unos minutos a la prensa y habló sobre diferentes aspectos del momento.

Hacía días veíamos a Mar trabajando como voluntaria en una iniciativa solidaria, en Madrid, que organizó el doctor Julián Bayón, marido de Vania Millán, para reunir alimentos y productos necesarios para llevar a Valencia y colaborar así con los afectados por la DANA.

"Me llamaron y al día siguiente, yo creo que fueron de las primeras personas, pero lo hice no como Mar Flores, lo hice como María del Mar Flores Caballero, que es la persona que cuando recibe una llamada de ayuda, pues se levanta por la mañana de un domingo, cambia sus planes y va a actuar, yo creo que me habéis visto, porque no sé de qué manera estabais allí también presentes, pero yo creo que es al ser una persona conocida, yo creo que un poco la obligación que tengo también es de ser portavoz de este tipo de cosas", reconoce ante la prensa.

Una situación terrible con la que asegura que sus hijos han estado muy volcados, tanto que tuvo que "pararles los pies": "Mis hijos querían ir a Valencia, querían ayudar, querían ir allí, remangarse al barro, todo, la verdad que yo les he parado porque ellos tenían que continuar con su vida de colegio, pero sí han vivido el espíritu de ayuda en casa, como lo he hecho yo, como lo ha hecho su padre también".

Y aunque parecía que no le gusta mucho hablar de su futura faceta como abuela (dentro de poco su hijo, Carlo Costanzia, y Alejandra Rubio se convertirán en padres de su primer hijo), Mar Flores reconoce que aunque al principio le costó asumir la noticia porque fue un "shock" ahora está "encantada": "¡Claro que me gusta! Pero si no tengo nada en contra, que me haya sido un shock al principio, obvio, porque no lo sabíamos, pero es algo que es inminente, estoy encantada, ellos están felices".