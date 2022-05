Laura Pausini da positivo en Covid después de Eurovisión: "Me he estado sintiendo muy mal"

En pocos días hará una semana que se celebró el festival de Eurovisión 2022. Pero, a pesar del tiempo transcurrido desde entonces, el certamen musical más importante de Europa no para de dejarnos grandes titulares. Empezando por la brillante actuación de Chanel, que incendió al público y el escenario. Después, fueron noticia las sospechas por las irregularidades en la lista de votaciones y ahora, le toca el turno a Laura Pausini.

Como no podría ser de otra manera, la cantante fue una de las presentadoras estrella de la gala de este año. Algo previsible teniendo en cuenta que la edición del 2022 se celebraba en su país natal. Pero poco se esperaba Pausini que, después del festival (al menos alcanzó esta fecha), empezaría a notar los primeros síntomas de la Covid-19. Hace apenas unas horas, la cantante ha confirmado a través de sus redes sociales que, efectivamente, es positiva en Coronavirus.

La cantante se ausenta durante la gala de Eurovisión

Todo empezó con una supuesta bajada de tensión en el punto más álgido de la gala. Durante la primera parte de las votaciones, Pausini se ausentó durante unos minutos, dejando solos en el escenario a sus compañeros, Mika y Alessandro Cattelan.

Su ausencia no pasó desapercibida y en redes se multiplicaron los comentarios de incertidumbre. Ante tal desconcierto, la italiana aclaró lo ocurrido en Instagarm: "Quería calmaros y deciros que estoy bien. Durante la final tuve una bajada de tensión y por eso tuve que parar unos veinte minutos por consejo de los médicos, que me ayudaron".

Desafortunadamente, esta sensación de fatiga era uno de los primeros síntomas del Coronavirus.

Laura Pausini está aislada por Covid

La cantante ha anunciado, recientemente a través de redes, que se encuentra aislada porque ha dado positivo en Covid. En un comunicado escrito en varios idiomas, la italiana ha explicado que desde la gala de Eurovisión empezó a notar malestar:

"Bueno, sí... había algo mal conmigo. Desde el sábado me he estado sintiendo muy mal. Pensé que la fatiga fue la causa de esto, pero desafortunadamente no es así. Acabo de enterarme de que salí positiva de Covid y por esta razón estoy aislada y no puedo viajar”, ha escrito la cantante para sus seguidores.

Ahora, la incógnita está en aclarar si Pausini ya estaba contagiada cuando presentó Eurovisión o si contrajo el virus en la misma gala. Ante la duda, los participantes del certamen, trabajadores y candidatos, se están realizando pruebas para saber si también han contraído la enfermedad. Al ser una de las piezas claves del festival, la presentadora tuvo contacto sin mascarilla con prácticamente todos los presentes.

Cambios en la agenda

Pausini también ha anunciado en Instagram que se ve obligada a cancelar el concierto que tenía cerrado para este próximo sábado en Miami (Estados Unidos). "Había preparado un show muy especial y tenía muchas ganas de reencontrarme cara a cara con mis bellísimos fans de Florida", ha lamentado.

Sin embargo, la cantante ha terminado el comunicado con un mensaje optimista y con vistas puestas en el futuro: "Ahora tengo que darme tiempo para sentirme mejor, estar bien y buscar nuevas oportunidades para reunirnos nuevamente. ¡Los amo!", ha expresado.

