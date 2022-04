Laura Pausini: ¿quién es Paolo Carta, su pareja con el que lleva casi 20 años?

Más información Laura Pausini, el espectacular detalle de su look en los Premios Oscar 2021

Pasó de ser una joven promesa en el Festival de SanRemo a convertirse en una importante artista que impulsa y apuesta por los talentos musicales. La cantante Laura Pausini es conocida en Italia, en España y otros muchos países en los que sus canciones han sido cantadas, gritadas, tarareadas y bailadas. No importa si hablas su idioma, las melodías y las letras llegan a todos sin importar el lugar, el sexo o la edad.

Aunque su valía es ampliamente reconocida siendo una de las artistas más premiadas a nivel internacional no solo se ha ganado la fama y el cariño de sus fans por la música, sino también por su sonrisa y el sentido del humor que tanto le caracteriza. Una cualidad que se suma a su naturalidad sin olvidar que se trata de una persona que llena estadios, vende millones de discos y que, hoy, 7 de abril, presenta su película en Amazon Prime, 'Un placer conocerte'. Una producción en la que descubrimos a la auténtica Laura y nos hace preguntarnos: ¿quién es Laura Pausini?

Su vida e inicios en la música

Laura Pausini nació un 16 de mayo en Faenza en el año 1974, aunque creció en Solarolo una ciudad pequeñita de la región italiana de Emilia Romagna. Su amor por la música llegó desde muy temprano adentrándose en el universo de la canción y participando en el coro de la iglesia y debutando el día que cumplía 8 años como cantante sin haber asistido nunca a clases de canto.

El talento corre por sus venas y le viene heredado de su padre, Fabrizio Pausini, le inculcó a su hija el gusto por el mundo artístico desde la cuna siendo él también cantante y apostando por la valía de su hija quien ahora se ha convertido en una cantautora de renombre con más de 70 millones de discos vendidos en lo largo y ancho del mundo, aunque tampoco fue fácil llegar ahí.

No sería hasta 1993 cuando Laura actuaría sobre el escenario del Festival de Sanremo, mismo escenario que pisó para la gala de selección de representante de Italia en Eurovisión. Un inicio que le llevaron a la fama realizando numerosas giras mundiales y grabando discos en más de 7 idiomas.

Su carrera ha dejado huella en numerosos ámbitos dentro y fuera de la música siendo muy apreciada en nuestro país por ser coach en el programa 'La Voz' siendo aplaudida por sus compañeros y seguidores y su afán por aprender cada día algo nuevo y por perfeccionar su español sin importar estar saliendo en directo en la televisión ante millones de personas.

Un detalle que no muchos conocen es que su padre, ha participado en 'La Voz Senior' mostrando que nunca es tarde para luchar por lo que uno quiere, siendo un gran apoyo en la carrera de su hija, al igual que su hermana Silvia y su madre Gianna Ballardini quien confesó que le habría gustado que Laura fuera farmacéutica y no cantante.

Hablando de familia, la que la vio crecer y triunfar hay que destacar otras personas que entraron en su vida y que la llevaron a crear el hogar y a formar su propia familia. Tras unos romances fallidos y su apuesta por el trabajo, Laura se dejó llevar por el amor y, en 2005, comenzó una relación con su guitarrista y director artístico, pero: ¿quién es el misterioso hombre que le robó el corazón a la italiana?

Paolo Carta, el músico con el que lleva desde hace casi dos décadas

Paolo Carta ha compartido momentos y creado recuerdos con la cantante dentro y fuera de los escenarios cumpliéndose ya 17 años desde que surgió el amor.

Laura Pausini y Paolo Carta | Gtres

Un amor que llevan alimentando todo este tiempo y fruto de él nació en 2013 su hija, Paola, la niña que tanto le costó tener y le llevó a enfrentarse a la prensa por las noticias de falsos embarazos. Unas informaciones que solo la hacían recordar las dificultades que tuvo para convertirse en madre y cerrando por fin esa herida profunda que le acompañaba desde hacía años.

Laura Pausini junto a su hija y Paolo Carta | Gtres

Aunque no han pasado por el altar, todavía, su unión es de lo más fuerte. Esta decisión de no casarse es algo que Laura tenía muy caro desde hace tiempo, afirmando en más de una ocasión que no contraería matrimonio hasta que estuviera permitido casarse a los homosexuales. Un hecho que fue aprobado en 2017 y que tiene a todos atentos ante la posible boda entre Paolo y Laura que parecía haber aparecido por el horizonte pero que se desvaneció por culpa de la pandemia.

Esta no sería la primera vez que Paolo pronunciaría el 'sí, quiero', ya que estuvo casado previamente con Roberta Galli desembocando en una dura separación que vino en parte influida por el idilio entre Paolo y Laura cuando todavía estaba casado, haciéndose oficial el divorcio en 2012. En este primer matrimonio Paolo tuvo tres hijos Jader, Jacopo y Joseph, tres chicos que a los que se unió la niña, Paola, en honor a su nombre y el apellido de la artista.

El músico, al igual que Pausini, ha recogido el fruto de su trabajo, pudiendo presumir de haber trabajado con grandes artistas de la talla de Adriano Celentano y Eros Ramazzotti, dentro de su país y con Whitney Houston y Lionel Richie en el ámbito internacional. Una pareja de artistas llenos de éxitos de los que pueden estar orgullosos por lo que han conseguido tener, tanto personal, como profesionalmente, demostrando que todo es bonito con los focos encendidos, pero también cuando se apagan.