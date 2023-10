Laura Escanes muestra su apoyo a Natalia Almarcha, novia de Risto Mejide, tras las críticas recibidas

Hace tan solo unos días, Natalia Almarcha dijo basta y quiso responder a las críticas que no cesaban en la red sobre su aspecto físico. Ahora, ha sido Laura Escanes la que ha mostrado su apoyo a la novia de Risto Mejide, dejando claro que entre ellas hay una muy buena relación.

La influencer ha reaparecido en los Forbes Best Content Creators 2023 celebrados en Madrid y ha hablado sobre el odio recibido en las redes sociales. Laura Escanes ha confesado a los micrófonos de Europa Press que su trabajo en el universo 2.0 tiene tanto cosas buenas como malas, pero que ya no le afectan los comentarios dañinos.

Laura Escanes en los premios Forbes Best Content Creators 2023 | Gtres

Una ocasión que ha aprovechado para mencionar las críticas que ha recibido estos últimos días Natalia. "Por ella no te puedo hablar, yo te hablo de lo que recibo", ha sentenciado. Sin embargo, no ha querido despedirse sin dejar claro que apoya a la actual pareja de su ex: "Evidentemente, las críticas las tienes que lidiar de la mejor manera".

Además de defender a la nueva ilusión del padre de su hija, Laura Escanes ha hablado de su faceta profesional, la cual va viento en popa: "Hago un balance buenísimo, que dure esto muchísimo tiempo. Estoy súper contenta, con muchísimos proyectos".

Laura Escanes en los premios Forbes Best Content Creators 2023 | Gtres

Y ha desvelado cuál es la clave de su éxito: "Rodearte de gente buena, que te quiera de verdad y, además, tener la oportunidad de estar centrada en el trabajo. Eso ayuda".

El paso al frente de Natalia Almarcha

La novia de Risto Mejide, cansada de los comentarios que cuestionaban su físico, quiso dar un paso al frente y desmentir haberse sometido a un aumento de pecho: "Mamoplastia no, tengo una doble mastectomía".

Natalia Almarcha | Gtres

Según explicó el entorno de Natalia Almarcha para las páginas de ABC, tuvo que pasar por quirófano después de haber dado positivo en el gen BCRA, causante de cáncer de mama y ovarios. Un proceso muy doloroso del que ahora ha tenido que pronunciarse de forma casi obligada.