Lara Dibildos confirma que no hay reconciliación con Cándido Conde-Pumpido tras las últimas imágenes juntos

La historia de amor entre Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido es un absoluto misterio. Se sabe que unos meses después de empezar su romance -y coincidiendo con el arresto del abogado-, separaron sus caminos. Pero ahora, cuatro meses después, han vuelto a ser pillados juntos. ¿Segunda oportunidad?

Hace tan solo unos días, Conde-Pumpido confesó a los micrófonos de Gtres que no podía poner nombre a esta relación: "No tengo calificativos, perdóname. Y si lo calificara, estaría metiéndome en camisas de once varas". Unas declaraciones que llegaban justo después de que Lara nombrase a lo suyo "una amistad diferente".

Cándido Conde-Pumpido | Gtres

Ahora, la hija de Laura Valenzuela ha vuelto a romper su silencio en las páginas de ¡Hola! para confesar que no hay vuelta atrás y que, exactamente, comparten una relación de amistad: "No hay reconciliación". Además, para acabar con todos los rumores, Lara ha subrayado lo mucho que le ha ayudado a nivel legal con un tema personal, siendo ese su único vínculo.

No se conocían más detalles de su ruptura, pero ahora Lara ha confesado que no tenían ningún tipo de contacto desde entonces. Ahora, han apostado por una buena relación: "Pero no vamos a volver a ser novios". Y, aunque ha dejado claro que no va a decir nada del futuro porque no se sabe lo que puede pasar, en estos momentos la situación es la que es, y nada más. Eso sí, se han dado cuenta de que son un apoyo mutuo para ambos.

Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido en el funeral de María Teresa Campos | Gtres

El próximo mes de abril se cumple un año desde que sus caminos se cruzaron gracias a unos amigos en común. Ahora, sus vidas son diferentes, pero su buena relación sigue presente.