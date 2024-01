Lara Dibildos asegura estar abierta al amor a pesar de haber vivido momentos complicados tras romper con Cándido Conde-Pumpido

Este sábado Europa Press conseguía las primeras palabras de Lara Dibildos tras la entrevista de Cándido Conde-Pumpido y aseguraba que no había podido escuchar las declaraciones que había hecho sobre ella.

24 horas después, la hija de la recordada Laura Valenzuela, ha reaparecido ante las cámaras y aunque ha vuelto a confirmar que todavía no ha escuchado las palabras de su exnovio, sí que ha querido dejar claro que apoya completamente a Cándido y que ya sabía todo porque se lo había comentado personalmente.

Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido en el funeral de María Teresa Campos | Gtres

Lara ha reaccionado y revelaba que Pumpido "me lo contó" a pesar de no haberla visto todavía: "No, no la vi, estaba en Valladolid y no pude, la veré".

Eso sí, la actriz ha dejado claro que "siempre" va a apoyarle en todo y no se cierra al amor: "Que va, no hay que cerrarse a nada, la vida es muy bonita"...