Kira Miró habla de cómo fue su encuentro con la "encantadora" reina Letizia: "Te llama por tu nombre"

Hace un año, los caminos de Kira Miró y Salva Reina se cruzaron para hacerse mutuamente la vida más fácil y bonita. Coincidieron en el rodaje de Todos Lo Hacen Bien y, un año después, la actriz a dejado claro que el canario es el hombre de su año: "La persona con la que compartes tu vida te aporta cosas buenas, cosas no tan buenas, aprendizajes, piedritas en el camino son necesarias para aprender y ser la mujer que soy hoy".

Estas han sido las palabras que ha utilizado para definir su relación para los micrófonos de Europa Press en los Premios Hombre del Año de GQ. Su vida atraviesa un momento muy bonito, tanto a nivel personal como profesional, y eso el que le pide al 2024: que todo siga igual de bien.

Kira Miró y Salva Reina en los Premios Hombre del Año de GQ | Gtres

Dejando su vida sentimental a un lado, Kira ha desvelado la anécdota que guarda con la reina Letizia como protagonista, cuando la conoció en un evento y esta le llamó por su nombre: "Me dijo: hola, Kira, qué tal. Con todos los invitados que había, fue muy bonito la verdad. Tenemos una foto que salimos rosas las dos y es horrible, pero bueno".

Un encuentro que le "impactó" y le gustó a partes iguales, por esa naturalidad que la Reina desprende y que tan comentada ha sido desde hace unos años: "He ido a fiestas que me dicen: tú quién eras. Y, de repente, que la Reina de España te conozca… Además, no solo a mí, a cada uno le daba sus dos minutitos de conversación, interesarse por cómo estaba y con nombre propio". Cariñosa y cercana han sido los adjetivos que Kira Miró ha utilizado para definir a Letizia, que con el paso de los años se ha ido ganando el cariño de la sociedad.

Kira Miró en los Premios Hombre del Año de GQ | Gtres

Además, la actriz ha querido mandar un mensaje de ánimo a Rodolfo Sancho, alejado del foco mediático mientras continúa la investigación por el caso de su hijo Daniel: "Es un tema complicado. Todo mi apoyo a Rodolfo, a Xenia y un beso enorme (…) Todo mi amor".