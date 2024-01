Jesulín de Ubrique, a sus 50 años, desvela el motivo del éxito que tuvo con las mujeres antes de conocer a María José Campanario

El 22 de agosto de 1987, Jesulín de Ubrique se puso por primera vez un traje de luces en El Bosque. Y, desde entonces, su carrera en el ruedo ha sido imparable. Con tan solo 16 años ya fue matador y ahora, a los 50, recuerda esa etapa con nostalgia. Pero, más allá de su carrera profesional, el torero también ha sido un personaje muy aclamado de la crónica social de nuestro país.

Su historia de amor con Belén Esteban fue un punto de inflexión en la vida de ambos y, aunque en 1995 -cuando se cruzaron sus caminos- parecía que su relación iba a ser para siempre, no tardaron en envolverse en una guerra mediática que continúa a día de hoy. Fruto de este romance nació su única hija en común, Andrea; la televisiva recibió título de Princesa de Pueblo; y el diestro continuó con su carrera. Pero ¿cuál fue el éxito del diestro con las mujeres?

Jesulín de Ubrique y Belén Esteban en la boda de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo | Gtres

Durante su trayectoria en el ruedo, Jesulín ha sido vinculado con muchas mujeres y, tal y como él mismo ha confesado para las páginas de ¡Hola!, lo que las atraía no era su físico, sino más bien su forma de ser: "No porque fuera un guaperas, sino por mi manera de actuar ante la vida".

Sin embargo, varias décadas después, el torero ha confesado que no fue todo como se dijo en los medios de comunicación. Tuvo parejas y conoció a muchas mujeres, "pero ni la mitad de lo que se ha dicho". En aquellos años, el diestro estaba centrado en su profesión y, aunque se divirtió, no quiso tener compromisos ni responsabilidades fuera del ruedo.

Jesulín de Ubrique en 2017 | Gtres

Echando cálculos, Jesulín ha subrayado que, como mucho, tuvo cuatro o cinco novias. Todas ellas antes de conocer a María José Campanario en 2001, sellar su amor ante el altar en 2002 y dar la bienvenida a su primera hija en común, Julia, en 2003. Lo que no se esperaban era ampliar la familia en 2022 con la llegada del pequeño Hugo.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario en 2002 | Gtres

Jesulín de Ubrique y su hija Julia Janeiro en 2006 | Gtres

En esta última entrevista, el torero ha confesado que este hijo fue una "bendita sorpresa" para todos y que está disfrutando con él lo que no hizo con sus otras hijas debido a su profesión. Y, aunque no tienen pensado ampliar la familia, al torero no le importaría tener más. Desde entonces, y hasta día de hoy, su vida más privada ha sido de gran interés en nuestro país; una presión mediática que, confiesa, siempre ha llevado bien porque nunca la ha buscado: "Mis fuentes de ingresos eran la espada y la muleta. Yo no vivía de las revistas del corazón".