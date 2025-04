Paula Badosa, eufórica y triste al mismo tiempo en el debut de Stéfanos Tsitsipás en el Mutua Madrid Open

A pesar de que el debut de Stéfanos Tsitsipás en la Caja Mágica no ha sido lo que esperaba, desde la grada el apoyo de su pareja, Paula Badosa, no ha faltado. La tenista, que no ha podido competir por una lesión lumbar, ha estado sufriendo todo el partido y aplaudiendo cuando la ocasión lo merecía.

Paula Badosa en el Mutua Madrid Open | Gtres

La española no ha fallado en el Mutua Madrid Open como fiel admiradora y sus gestos de preocupación, tristeza y euforia cuando Stéfanos anotaba un punto no han pasado desapercibidos.

Paula Badosa en el Mutua Madrid Open | Gtres

Para la ocasión, Paula ha escogido un look informal para disfrutar del partido cómodamente. Ha lucido leggins negros, una bomber crop en color azul y gorra para cubrirse del sol y dar ese toque de streetwear a su outfit.

Sin embargo, ha sido un amargo debut para el tenista griego, que ha dicho adiós al torneo en la ronda 32, tras perder en dos sets de lo más disputados frente al italiano L. Musetti. Pero, a pesar de la tristeza de su pareja, no ha dejado de animarle en ningún momento.

Stéfanos Tsitsipás en el Mutua Madrid Open | Gtres

Hasta allí también se han desplazado Bill Saad -junto a sus dos hijos, Julián y Jaime- o Mar Saura, espectacular con un conjunto monocolor rojo de falda y top de tirantes.

Mar Saura en el Mutua Madrid Open | Gtres

Su historia de amor

Consolidada como una de las parejas más cool del mundo del tenis, Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás se conocieron en 2020. El tenista, como él mismo confesó, sintió un flechazo de película al verla, aunque su historia de amor comenzó en 2023.

Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás | Gtres

Y, aunque un año más tarde anunciaron su separación amistosa por las redes sociales, no tardaron en confirmar su reconciliación. Y el apoyo de Paula Badosa en esta última competición ha dejado claro que su relación sigue al pie del cañón.