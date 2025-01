Isa Pantoja explica cómo se encuentra tras sufrir un desmayo en una tienda: "Qué sensación más mala"

Han sido semanas de mucha tensión para la familia Pantoja a consecuencia del ingreso de Alma, la hija de su prima, Anabel Pantoja. Y mientras Isabel Pantoja continúa en Gran Canaria al lado de su sobrina mientras su hija continúa ingresada, sus primos (Isa y Kiko) regresaron a la península después de viajar hasta allí para estar unas horas junto a su prima.

Isa Pantoja y Asraf Beno | Gtres

Desde su regreso, hemos visto en varias ocasiones a Isa Pantoja, que ha preferido mantener una postura muy discreta respecto al estado de salud de la pequeñasin haber ningún tipo de declaración pública cuando los reporteros le han preguntado por ello.

Pero parece que la tensión del momento, y más estando embarazada de 4 meses, ha pasado factura a Isa Pantoja que este lunes sufría un desmayo mientras se encontraba junto a su marido, Asraf Beno, en una tienda en el Puerto de Santa María, Cádiz. Unas imágenes que generaban una gran preocupación.

Stories de Isa Pantoja | Instagram

Pero por suerte, todo ha quedado en un susto, y horas después, Isa Pantoja se pronunciaba a través de sus stories de Instagram y contaba cómo se encontraba después del "sustillo": "Estoy en casa y estoy bien. Me medí el azúcar y estaba normal así que consultaré con mi ginecólogo".

Isa Pantoja cuenta cómo se encuentra | Stories de Instagram

"Me asusté al despertarme porque no sabía qué me había pasado, pero me dieron Coca Cola y ya mejoré. Supongo que sería la tensión así que os contaré. Pero qué sensación más mala. Es como que el pulso se acelera, te quedaras sin fuerzas, con pitos en los oídos, pierdes la vista y ya no te acuerdas de nada. Os iré contando", explica Isa a través de este stories.