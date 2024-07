Irene Rosales se prueba su vestido de novia 8 años después de casarse con Kiko Rivera: "Qué ilusión más tonta"

Irene Rosales ha rememorado uno de los momentos más especiales de su vida, su boda con Kiko Rivera. La pareja se conoció mediante amigos en común y, aunque al Dj le costó casi un año enamorarla, ya llevan unidos y felices 10 años. Fue el 7 de octubre de 2016 cuando pronunciaron el sí, quiero en la Hacienda de los Parrales, en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor.

Irene Rosales y Kiko Rivera | Gtres

Y ahora, sin motivo para sacar del armario su vestido nupcial pero con más ilusión que nunca, ha compartido un momento muy especial con todos sus seguidores: "De vez en cuando es bonito recordar uno de los días más felices de mi vida". La modelo es asidua en hacer los típicos Get Ready With Me o Vístete Conmigo en su habitación y, esta vez, lo ha hecho de una forma diferente: "Es mi segundo traje de novia, hace 8 años que no me lo pongo".

¿Y por qué el segundo y no el primero? Rosales ha declarado que el segundo lo tenía más a mano: "Porque el primero lo tengo súper guardado, es complicado sacarlo, porque era mucho más pomposo. El segundo lo tenía más a mano. Lo disfruté muy poco, porque la fiesta pasó volando".

Irene Rosales y Kiko Rivera juntos | Gtres

Un diseño de St. Patrick, de corte sirena, con espalda abierta y escote en V que pensaba que no le iba a caber: "Es muy probable que no entre". Pero lo ha conseguido y, por un momento, se ha visto reviviendo ese día tan especial: "No me queda igual, los cuerpos cambian. Tengo que decir que cuando me casé, solo tenía una hija, y el pecho, hasta el día de hoy, me lo he operado dos veces. Me he dado cuenta de que el culete me ha crecido bastante. Ya os digo que yo a la boda no iba así de apretada".

Una felicidad en el altar y una nostalgia que han vuelto a su vida por un momento: "Muy contenta de haber sacado mi traje de novia, he recordado lo feliz que fui ese día". Y así se ha podido ver en el vídeo y en todos los comentarios bonitos que le han ido dejando tanto seguidores como personajes públicos. Una de ellas, su excuñada Eva González, que ha querido resaltar lo guapa que estaba ese día y que sigue estando: "Estabas bella ese día y lo estás igualmente hoy!!".