Íñigo Onieva puntualiza el mensaje de Tamara Falcó tras su primer medio Ironman: "Se te olvida lo más importante"

Aunque el matrimonio de Tamara Falcó e Íñigo Onieva siempre suele verse salpicado por rumores de crisis, especialmente después de la complicada época que vivieron meses antes de su boda tras salir a la luz que el empresario le había sido infiel, ellos demuestran siempre que pueden que viven en una continua luna de miel desde que el 8 de julio de 2023 se conviertan en marido y mujer.

Siempre apoyándose el uno al otro en sus respectivos proyectos, tanto personales como profesionales, la Marquesa de Grinón no ha dudado en acompañar a su marido a que cumpla uno de sus sueños: completar medio Ironman.

Una carrera repleta de obstáculos que ha sido un auténtico reto para el empresario pero como la propia Tamara reconoce en el post que le ha dedicado a su marido: "No hay reto imposible cuando la pasión y la disciplina van de la mano...".

"Love, lo has conseguido. Tu primer medio Ironman es mucho más que una meta cruzada: es el reflejo de meses de esfuerzo, madrugones, kilómetros interminables y entrenamientos que desafiaron cada límite. No hay palabras suficientes para describir el tesón que has demostrado en este camino", escribe Tamara junto a este post donde ha publicado un vídeo recopilatorio del reto al que se ha enfrentado el empresario mencionando a todos los que han ayudado a Íñigo. Y añade muy orgullosa: "Hoy no solo celebramos una carrera, sino todo lo que has construido para llegar hasta aquí. ¡Eres un auténtico Ironman en cuerpo y alma!".

Un post que ha provocado la reacción de Íñigo que no ha dudado en puntualizar la publicación de su mujer recordándole que se había olvidado de quién había sido su apoyo más importante: "Mi amor y se te olvida la mención mas importante! A tiii!! Que sin tu apoyo constante, motivación y tus ánimos nada de esto sería posible!!".