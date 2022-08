Britney Spears envía un mensaje desde la bañera a Elton John y este responde: "Me has alegrado el día"

El 26 de agosto ha visto la luz 'Hold Me Closer', el primer tema que Britney Spears ha sacado desde que se revocó la tutela de su padre.

El tema lo ha sacado nada más y nada menos que con Elton John y juntos han sido un éxito.

Este momento ha sido clave para la que fue la 'princesa del pop', pues llevaba tiempo luchando por volver a la música, pero antes tenía que afrontar su nueva etapa de vida.

Y es que en los últimos meses Britney no ha dejado de sorprender y se ha mostrado más liberada que nunca.

Eso sí, al igual que sus seguidores han permanecido fieles, también lo han hecho las polémicas.

Es más, hace unas semanas su expareja, Kevin Federline, cuestionaba en una entrevista el papel de la cantante como madre, pues aseguraba que sus hijos no querían verla.

¿La razón? Britney ha subido en los últimos meses muchos posados sugerentes y hay quien lo ha visto como nudismo y un acto violento para sus hijos.

La cantante de 'Baby One More Time' no ha dudado en defenderse y también ha tomado parte su media naranja, Sam Asghari.

Sin embargo, las críticas eran tan hirientes que se ha borrado su cuenta de Instagram para centrarse en encontrar la "felicidad".

Ahora, 'Hold Me Closer' llega en medio de la polémica, pero nada ha impedido a Elton John echarle una mano a su compañera.

El mensaje de Britney a Elton John desde la bañera

La canción ha despegado hasta el puesto número uno en la lista mundial de iTunes y Britney no podría estar más contenta.

Así, ha mostrado su entusiasmo enviando un mensaje desde la bañera a Elton John y este lo ha compartido en Instagram.

"Hola, Sir Elton John. Somos número uno en 40 países, ¡madre mía!, comenzaba Britney.

"Ahora mismo estoy en la bañera y estoy a punto de tener el mejor día posible. Espero que tú también estés bien", terminaba la cantante con entusiasmo.

Elton John no ha dudado en compartirlo y añadir unas tiernas palabras: "Me has alegrado el día".

"Espero que todos tengan un gran día bailando nuestra canción", terminaba el cantante de 'Cold Heart',

Sin duda este tándem ha resultado ser una gran pareja musical y sus seguidores ya solo esperan que vuelvan a colaborar.

