Hiba Abouk impacta al enseñar su cuerpo en bikini tan solo un mes y medio después de dar a luz

Hiba Abouk y su chico Achraf Hakimi están pasando por una de las mejores etapas de su vida: la de ser padres. El pasado 12 de febrero, tras meses de espera, la feliz pareja se convertía en padres por segunda vez, dando la bienvenida al pequeño Naím Hakimi Aboukhris.

Con la llegada de este nuevo miembro de la familia, Hiba y Achraf han podido volver a disfrutar de la experiencia de ser padres de nuevo. Ya hemos podido ver las primeras fotos de la familia compartiendo divertidos momentos juntos, a través de la cuenta de Instagram, de la actriz, donde tiene más de 1,2 millones de seguidores.

Con motivo del Día del Padre, Abouk publicaba una fotografía de los tres hombres de la familia: "Feliz día del padre. Gracias por cuidarnos, por esta maravillosa familia que hemos formado y por no soltarme de la mano. Te queremos papi", le dedicaba estas tiernas palabras a su chico.

Ahora, Hiba vuelve a ser protagonista en redes sociales tras las últimas instantáneas que ha publicado. En ella aparecía disfrutando de unas vacaciones en la playa, y conseguía dejar a todos sus seguidores sin palabras con el increíble cuerpazo que lucía. La familia se ha acercado a la localidad francesa de Deauville, ya que por motivos de trabajo del futbolista, viven en Francia, para enseñar por primera vez el mar a Naim.

Solamente ha pasado un mes y medio desde que dio a luz por segunda vez, y parece imposible el resultado que ha conseguido en tan poco tiempo. Tal y como se puede observar en la fotografía que ocupa el cuarto lugar en el carrousel de fotos que ha publicado en su Instagram, la actriz presume en bikini de su vientre completamente plano.

Muchos son los rostros conocidos como el de Paula Echevarría o Laura Matamoros, que han recurrido a profesionales para conseguir una recuperación postparto rápida y eficaz, y aunque desconocemos si Abouk se ha dejado ayudar con entrenamientos específicos, lo que sí sabemos es que los resultados han sido impresionantes.

"Postcards of an amazing sunday with my babys" (Postales de un domingo increíble con mis babys), escribía en el pie de foto de las imágenes. Parece que la familia ha disfrutado de un domingo juntos, en el que se han divertido en bañándose en la piscina y dando un paseo junto al mar.

