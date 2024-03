Hiba Abouk habla por primera vez de su año más difícil tras separarse de Achraf Hakimi: "Todos los hombres han sido una desilusión"

"Tengo que reconocer que no ha sido fácil tener a mi invitada de esta semana, pero todo llega en esta vida", así ha vuelto Vicky Martín Berrocal a las redes sociales, anunciando un nuevo episodio de su podcast, A Solas Con… Una apuesta asegurada junto a una de las mujeres más buscadas en los últimos meses: Hiba Abouk.

La actriz, que siempre ha sido muy celosa de su intimidad, ha roto su silencio para desvelar las luces y sombras de su vida en este último año. Cabe recordar que en marzo de 2023, su exmarido, Achraf Hakimi, fue detenido acusado de un presunto delito de violación. Poco después, Hiba Abouk confirmó su divorcio a través de las redes sociales.

Desde entonces, son muchas las preguntas que han girado en torno a la actriz, que ahora ha confirmado no haber atravesado un buen momento. Su divorcio fue complicado, pero no se arrepiente de su matrimonio porque le ha dado las dos cosas más importantes de su vida: sus hijos. "Tomar esa decisión es muy difícil. Pasaron cosas que vosotros sabéis que fueron muy difíciles. Una cosa que no queríamos que fuera mediática y por desgracia se hizo mediática, con niños…".

Pero Hiba, a raíz de su experiencia, ha querido dejar claro que de todo se sale. Eso sí, ha confesado que fue un proceso largo en el que los dos tuvieron que tomar una decisión mirando por el bien de sus pequeños. A la actriz le ayudó el deporte, la ayuda de su terapeuta y, sobre todo, la gente de la que se rodeó. Aún así, a pesar de sentirse fuerte para dar el paso, no fue fácil: "He tenido momentos durísimos. Me quedé consumida, me consumí físicamente. Era una decisión muy dura para mí. Yo lo dejé todo por mi familia y mi familia se rompió".

Hiba Abouk llega al cumpleaños de Bibiana Fernández | Gtres

Después de convertirse en madre, Hiba dejó de lado su carrera profesional para dedicarse en cuerpo y alma a sus hijos. Ahora que su vida ha dado un giro de 180 grados, ha retomado su profesión, volviendo a establecer su residencia en Madrid y mirando las cosas positivas de este desamor. Eso sí, ¿confiará de nuevo en los hombres?

"Todos los defectos los he tenido con los hombres. Ahí sí creo en la mala suerte, algún grandísimo defecto tenía que tener. No he sabido atinar, todos los hombres han sido una desilusión. Estoy un poco hater en este tema, pero si hay una desilusión es porque primero ha habido una ilusión. Con todos he pasado momentos maravillosos, pero todo ha tenido un final. Todo se ha acabado", ha confesado.

Asimismo, ha desvelado que el motivo principal por el que se rompe una relación para ella es la falta de lealtad, algo que ha vivido en primera persona: "Sí, me he enterado de que me han sido infiel. Es duro de encajas. Todo depende del pacto que tengas con tu pareja. Sí perdonaría una infidelidad, lo he hecho más de una vez".

Hiba Abouk y Achraf Hakimi | Gtres

A pesar de todo, Hiba sigue creyendo en el amor para toda la vida, pero tiene claro lo que pide al próximo hombre que ocupe su corazón -en tono de broma-: "El currículum, los antecedentes… El DNI para llevarlo a comisaría para ver lo que tiene o no tiene". Y, dejando a un lado el humor, la actriz ha confesado que lo único que busca es una persona que sea leal, con la que no haya mentiras y con "honestidad absoluta".

Ahora, "empieza, sola, el mejor año" de su vida: con ella, con sus hijos, con su nuevo hogar y rodeada de los que siempre han estado a su lado, en las buenas y en las malas.