Gisela desvela el nombre de su bebé y la historia que hay detrás de su elección: "Hemos estado mucho tiempo en busca del niño perdido"

A sus 44 años, Gisela ha podido cumplir su sueño y, tras muchos intentos, era el pasado mes de noviembre cuando anunciaba su embarazo. Estuvo intentándolo de forma natural durante cinco años y, después de dos abortos, decidió someterse a un tratamiento de fecundación in vitro. Un camino que no ha sido nada fácil pero que está a punto de llegar a su fin. Y, en plena cuenta atrás, la cantante ha querido compartir con sus seguidores el nombre que han elegido para la que será la nueva alegría de la casa, su pequeño.

Se llamará Indiana y, como ellos mismos han compartido en su cuenta de Instagram, tiene un significado relacionado con la mítica saga del aventurero. "Es un nombre unisex y, como no queríamos saber si era niño o niña, este nombre era perfecto", ha comenzado explicando la cantante. Lo cierto es que en un principio no quisieron saber el sexo del bebé y, por tanto, no eligieron ningún nombre. Pero a escasas semanas de darle la bienvenida, la incertidumbre ha podido con ellos.

Era la cantante la que revela hace unos días que esperaban un niño para las páginas de ¡Hola! y ahora, con más nervios que nunca, han contado la historia de la elección de su nombre: "Hemos estado mucho tiempo en busca del niño perdido, que no llegaba y que ya sabéis que ha sido un proceso muy largo… El niño perdido ha venido y ¿dónde está? En el templo maldito, digo bendito, que es mi barrigota".

Comparando esta nueva aventura con Indiana Jones, Gisela y su pareja, José Ángel Ortega, han confesado estar listos para "la última cruzada", la de ser papás: "Es un nombre que nos encanta, que creo que va a representar nuestra aventura de vida ahora y queríamos compartirlo con todos vosotros".

Gisela y José Ángel Ortega | Gtres

Un post que no ha tardado en llenarse de likes y comentarios de enhorabuena y cariño, como el de Geno, compañera y amiga de la extriunfita, quien le ha dedicado unas emotivas palabras: "Biiiiiiieeeeeeeeennn!!!! No me puede gustar más!!! INDIANA". Lo que está claro es que este bebé va a estar muy bien arropado y rodeado de gente que le espera con ansias.