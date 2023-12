Gabriela Guillén, sobrepasada con la situación a pocos días de dar a luz: "No me puedes seguir"

A pocos días de dar a luz, Gabriela Guillén ha visitado un hospital público de la capital en el que todo apunta que dará la bienvenida a su primer hijo, un niño cuyo nombre se ha negado a revelar públicamente, y que tras llegar al mundo se someterá a las pruebas de paternidad que ha solicitado Bertín Osborne para comprobar que efectivamente es suyo.

Bertín Osborne | GTRES

Sola, a pesar de que su madre ha viajado de Paraguay a Madrid para estar presente en el nacimiento y ayudar a su hija en sus primeros días de mamá, Gabriela entraba en el área de maternidad del centro apresurada y con unos papeles en la mano, activando todas las alarmas acerca del nacimiento de su bebé.

Horas después, la joven ha reaparecido a las puertas de su casa, sobrepasada por la presencia de cámaras ante su inminente parto. Agobiada, ha huido de las preguntas sobre cómo se encuentra y la posibilidad de que su hijo nazca este 28 de diciembre, cumpleaños de Fabiola Martínez, y se ha metido a toda prisa en el metro lanzando una advertencia a los reporteros: "No me puedes seguir al metro". "Lo siento, no os voy a decir nada, no me podéis seguir" ha estallado suspirando.