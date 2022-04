Esta Semana Santa nos está regalando fotos de lo más sorprendentes: desde aquellas más atrevidas hasta las que ocultan la mayor de las incógnitas. Imágenes que nos dejan constancia de cómo nuestros famosos están disfrutando de sus vacaciones y de cómo nos hacen partícipes de ellas.

Rascacielos, playas y rodeados de naturaleza son algunos de los escenarios en los que los rostros conocidos están exprimiendo al máximo sus días antes de volver a la rutina y a sus compromisos profesionales. Una decisión por la que muchos también han escogido sus parajes más familiares para desconectar del ajetreo de la ciudad.

Como ha sido el caso de Iker Casillas que se encuentra en Navalacruz, el pueblo abulense en el que nació su padre y del que en tantas ocasiones le hemos visto presumir con orgullo de él pues tanto ese así que incluso hace cuatro años invitó a David Beckham a que fuese.

Sin embargo, pese a que esperábamos que nos hiciera testigos de los bonitos paisajes de este, la realidad con la que nos hemos topado ha sido muy distinta. Y es que, con escoba en mano y muy concentrado en su tarea vemos a un Iker barrer el interior de un local.

Una inesperada imagen que jamás hubieses esperado que inmortalizara en su perfil y que ha desatado las múltiples risas de sus seguidores, amigos y compañeros de profesión no solo por la instantánea en sí sino por el pie de foto que le acompaña: ''Menos 'glamour' que otras veces, pero la misma 'clase''', ha reflexionado el exportero.

Personajes como Miguel Torres, Marc Bartra u Óscar Martínez no han podido evitar dejar sus impresiones en su tablón de comentarios: ''Como se nota que no has cogido una escoba en tu vida. Para suelos limpios no se utiliza'', ''Otro nivel'' y ''Pero si el suelo está limpísimo... cuando acabes, pásate por casa'', le han dejado escrito respectivamente.

