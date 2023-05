La fiesta de San Isidro que María Pombo y Pablo Castellano han organizado en su casa

Parece ser que para María Pombo y Pablo Castellano, la fiesta de San Isidro es muy especial, tanto que han decidió trasladar la fiesta patronal de la ciudad al jardín de su casa. Ya te contamos que María Pombo es una gran defensora de los chulapos y las chulapas, y a través de sus redes sociales se proclamó a favor de volver a la antigua tradición madrileña de vestirse como se hacía antaño.

Horas antes de la celebración, la influencer ya advirtió a sus seguidores que algo se estaba maquinando en su hogar. "No os mentía cuando os decía que quería celebrar San Isidro por todo lo alto", afirmaba María mientras grababa su jardín engalanado.

Story María Pombo | @mariapombo

Lo que pasó después no nos debería sorprender. Ella se lo propuso y lo hizo, porque su jardín se convirtió por unas horas en auténtico homenaje al patrón de la capital. Banderines, mantos, comida, música, fiesta… no faltó detalle. La influencer pensó en todo para crear un ambiente idílico para loschulapos y las chulapas. Y sin duda, como buena it girl, no dudó en compartir el resultado final de su fiesta VIP con sus seguidores de Instagram.

Acompañó la galería de fotos con un pequeño comentario en el que nos avisa de que quizás esta no sea la última vez que la fiesta se celebra así en su casa: "He conseguido mi objetivo y espero convertirlo en tradición".

El look de María Pombo para la fiesta de San Isidro

Para la ocasión, Pablo lució el clásico traje gris de chulapo, mientras que María optó por un vestido chiné de color rosa chicle, un traje ceñido con el que se le marca muy bien su barriguita de embarazada. Evidentemente, no se olvidó de su clavel rojo. También lució la característica flor el pequeño Martín, que se convirtió en un mini chulapo y, a la vez, en un calco rubio de su padre.

Pombo tampoco se olvidó del mantón de Manila. Tal y como podemos ver en la foto grupal, eligió un mantón de color crema, una tonalidad a juego con el rosa del vestido. Y sí, aunque no lo llevó durante toda la fiesta, también tenemos foto de lo bien que le quedaba el pañuelo blanco en la cabeza.

Los invitados a la fiesta de San Isidro de María Pombo

El conocido círculo de amistades del matrimonio no quiso perderse la celebración. Pudimos ver rostros muy conocidos en este particular San Isidro, como la famosa pareja formada por los influencers María García de Jaime -con un traje de color rojo- y Tomás Páramo, quienes asistieron con al menos uno de sus hijos, el pequeño Fede. Otras creadoras de contenido como María Fernández-Rubíes -asistió a la fiesta con un vestido blanco con lunares rosas- y Natalia Coll también aceptaron la invitación.

Y como no podía ser de otra manera, tanto su hermana Marta Pombo como el futuro marido de esta, Luis Zamalloa, se enfundaron en sus trajes para formar parte del evento. Ella escogió el negro como color principal de su vestido. La pequeña de la pareja, Matilda, fue una de las invitadas más especiales, pues celebró su primer San Isidro con un vestidito de chiné morado y una diadema con flor blanca. Además, la anfitriona nos ha regalado un vídeo muy tierno en el que aparecen interactuando Martín y Matilda.