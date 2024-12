Fabiola Martínez confiesa cómo se encuentra tras sacar a luz que sufrió abusos sexuales "desde los cinco años"

Queda poco para que el libro de Fabiola Martínez salga a la venta, pero antes de que llegue ese momento, ha salido a la luz un adelanto del relato de la exmujer de Bertín Osborne donde cuenta uno de los momentos más desgarradores que ha vivido: Fabiola ha confesado que sufrió abusos sexuales desde que tenía cinco años.

Una terrible experiencia que ha marcado su vida y su carácter, a día de hoy la empresaria sigue acudiendo a terapia para intentar superarlo. "Fui una niña a la que le robaron su infancia, que tuvo que aprender a ser fuerte demasiado pronto. Guardé en secreto un drama que me llenó de dolor y me marcó para siempre".

Una dura confesión sobre la que también se pronunciaba recientemente, concretamente el pasado 28 de noviembre, ante la prensa durante la II Edición de los Premios DONA2 organizados por la Fundación de su hijo Kike Osborne.

Bertín Osborne, su hijo Kike y Fabiola Martínez | Gtres

"He estado un poco escondida precisamente por eso, porque necesitaba tiempo para muchas cosas. Todavía estoy en ese proceso. O sea, no puedo decir... Ya está, escribo un libro y me curo no", contaba a los medios durante el evento. Sobre cómo lo ha tratado ella en este tiempo, reconocía que: "Llevo ya varios meses, casi un año, trabajando con terapia, con Marían Rojas, que es maravillosa. Ella tiene mucha experiencia con este tipo de problemas y me está ayudando mucho".

Un duro relato, que ya descubriremos más adelante en las páginas de su libro, pero que de momento ha generado un auténtico shock.

Recientemente, la prensa preguntaba a Fabiola sobre cómo está ella viviendo todo el impacto que había generado que hubiese sufrido abusos sexuales: "Yo no he lanzado la bomba". "Estoy regular, estoy acatarrada. Voy al médico ahora", añadía subida ya en el taxi.