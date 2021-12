Estrella Morente habla de cómo llevan la relación Kiki y Sara Carbonero

Desde que se hizo pública la relación entre el cantaor Kiki Morente y la periodista Sara Carbonero, tras su ruptura con Iker Casillas, hace unas semanas, todos los ojos están puestos en esta nueva pareja. Ambos fueron vistos saliendo del mismo restaurante tras un concierto de él, pero hasta la fecha ninguno de los dos ha desmentido ni confirmado la relación.

Hace unos días, Aurora Carbonell, la madre de Kiki Morente, que siempre se había mantenido al margen de las noticias sentimentales de su hijo, hablaba en esta ocasión de la relación que mantiene con la comunicadora y aseguraba que estaba "Muy bien, lo llevo fantásticamente bien, mientras que ellos estén felices, yo estoy feliz".

Ahora, su hermana, Estrella Morente, ha contado que pasaran las Navidades "en familia" y ha querido hablar sobre cómo llevan la relación Kiki Morente y Sara Carbonero y en qué punto se encuentran. "Son muy jóvenes, son libres y tienen todo el derecho de vivir su vida. Cada uno tiene su vida y son dos personas que cada uno tiene su carrera, su trayectoria", revelaba.

"Ellos tienen voz propia para hablar claro cuando ellos lo consideran y cuando no lo consideran es su vida de ellos. Como no me gusta que opinen de mi vida, no opino de la vida de los demás", finalizaba.

