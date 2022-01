Esther Acebo celebra su 39 cumpleaños presumiendo de barriguita de embarazada

Más información Esther Acebo muestra lo mucho que ha crecido su barriguita de embarazada

Nada más comenzar el mes de diciembre recibíamos la feliz noticia de que Esther Acebo, la actriz que interpreta a Estocolmo en 'La Casa de Papel', estaba embarazada de su primer hijo. ¡Qué alegría!

Una noticia de lo más inesperada ya que hacía tan solo 6 meses antes que salió a la luz que la intérprete había comenzado una relación con el también actor Alenjandro Tous, por interpretar a Álvaro Aguilar en 'Yo soy Bea'. Ambos trabajaron juntos en el rodaje de 'But not with you' y al parecer la química que tenían en la ficción traspasó la pantalla hasta llegar a una relación, ¡y ahora están formando una familia!

Es por eso que Esther Acebo está más de celebración que nunca. Lo primero porque su estado de gestación cada vez es más avanzado y está disfrutando cada momento de sus primeros meses de maternidad, y lo segundo es porque ¡ha sido su cumpleaños!

La actriz compartía en sus redes sociales una fotografía donde aparecía presumiendo de barriguita de embarazada y además comunicaba a sus seguidores que era su cumpleaños: "Hoy es eL día internacionaL de Las paLomitas y mi cumpLe!! LET’s CELEBRATE!".

La publicación enseguida se ha llenado de 'likes', más de 566 mil, y acumula muchos comentarios de rostros conocidos, como su compañero en la ficción Paco Tous, quien interpretó a Moscú en la serie: "Felicidades vida mía ! Qué felicidad de estado el tuyo!".

...

Seguro que te interesa...

Esther Acebo muestra lo mucho que ha crecido su barriguita de embarazada