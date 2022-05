La hija de la actriz Gwyneth Paltrow y el líder de 'Coldplay' Chris Martin ya ha cumplido 18 años, y no hay nada como un hijo de famosos que se hace mayor para que todos sintamos el paso del tiempo.

Apple Martin ya es mayor de edad y, como demuestra a menudo Paltrow en sus redes sociales, es un calco de la belleza de su madre.

Tanto Apple como su hermano Moses, de 16 años, son muy reservados con su vida privada, pero siempre podemos ver pinceladas de su familia a través de la cuenta de Gwyneth, siempre madre orgullosa.

Ha sido la estrella de 'Iron Man' quien ha publicado una bella foto de su hija con el look de cumpleañera para celebrar su día, y una emotiva reflexión. Apple luce un vestido de satén blanco con detalles en encaje y escote en la espalda que le queda como un guante.

"18. Estoy un poco sin palabras esta mañana. No podría estar más orgullosa de la mujer que res. Eres todo lo que podría haber soñado y mucho más", le dedicaba Gwyneth a Apple.

"Orgullosa es poco decir, mi corazón se hincha de sentimientos que no puedo describir con palabras. Eres profundamente extraordinaria en todas las formas. Feliz cumpleaños mi querida niña. Espero que sepas lo especial que eres, y cuánta luz has traído a todos los que son afortunados de conocerte", añadía la actriz emocionada.

"Especialmente a mí. Lo digo todo el tiempo y nunca pararé... En palabras de la tía Drew, yo nací el día que tú naciste. Te quiero. Mamá", terminaba.

La última parte es especialmente conmovedora recordando la historia que Paltrow reveló hace unos meses, cuando confesó que tanto ella como su hija estuvieron "a punto de morir" durante el parto.

"Mi hija fue una emergencia, fue una locura, estuvimos a punto de morir las dos. Fue como, nada bueno", relató en el podcast Armchar Expert.

"Y bueno, te queda una gran cicatriz en el cuerpo, y te quedas como, 'Oh wow, eso no solía estar ahí'. Y no es que sea malo o lo quieras juzgar, pero te quedas como, 'Oh dios mío'", contaba entonces sobre las secuelas en su cuerpo.

Paltrow también añadía hace unas horas una foto de la fiesta que muestra que Apple se cambió de modelito, y que la decoración estaba dedicada, curiosamente, a las manzanas que hacen honor a su nombre.

