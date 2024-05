Enrique Solís reacciona a los rumores de ruptura con Vicky Martín Berrocal tras especularse con que habría tonteado con otras mujeres

En los últimos días no han dejado de aumentar los rumores de crisis, e incluso ruptura, entre Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís. Tres meses después de salir a la luz su historia de amor, aunque sus encuentros habrían comenzado en noviembre de 2023, la pareja estaría atravesando un fuerte bache cuyo origen se remonta a la Feria de abril.

Tal y como ha revelado en exclusiva Vanitatis, la diseñadora no quería una relación seria pero fue inevitable ilusionarse con el hijo de Carmen Tello y el marqués de la Motilla. De ahí que al llegar al Real un día después de su novio, y enterarse por varias personas de que horas antes Enrique había tonteado supuestamente con una conocida influencer sevillana, y con una mujer rubia, fue demasiado para Vicky.

Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís, fotografiados juntos | Gtres

Según cuentan, la pareja habría protagonizado una fuerte discusión y, a pesar de que lo hablaron y trataron de reconducir la situación, desde entonces nada ha sido igual.

Enrique Solís y Vicky Martín Berrocal, en la estación de tren | Gtres

Tras días de especulaciones, Enrique ha reaparecido sin ganas de sincerarse sobre en qué punto está su historia de amor con Vicky. Tranquilo, el empresario ha confesado que no tiene "nada, nada" que decir sobre su grave crisis. "No voy a hablar nada, no voy a hablar nada" ha insistido, sin confirmar ni desmentir si es cierto que su relación estaría rota.