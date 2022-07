Elena Furiase y Gonzalo Sierra están viviendo sus primeros días siendo cuatro desde que el pasado 4 de julio diese a luz a su segundo hijo: una niña a la que han llamado Nala.

Durante estos días hemos ido conociendo algunos detalles del nacimiento. Era el marido de la actriz quien contaba que había sido por cesárea y que, aunque él no pudo estar debido a las restricciones, todo había ido bien. De hecho, él mismo le sacó a su pequeña un parecido con Elena.

Unos días después, era la hija de Lolita Flores quien se pronunciaba en su perfil de Instagram y donde, además de compartir una imagen de lo más tierna de sus dos hijos, en la que se veía a Noah abrazada a su hermana, también contaba cómo estaban siendo estos días de postparto.

Reviviendo una etapa

Este martes, las cámaras de Europa Press captaban en exclusiva a la familia al completo saliendo de casa de Lolita Flores, "la visita de rigor", bromeaba su hija.

La intérprete mostraba una sonrisa de oreja a oreja, y es que parece que está en uno de los momentos más felices de su vida: "Dos no es lo mismo que uno. Cansados, pero bien. Muy contentos", contestaba cuando le han preguntado cómo se encontraba.

Elena está reviviendo una etapa en la que ha confesado que "dos son multitud al principio", pero que todo está muy bien y que ahora la máxima prioridad son sus hijos.

¿Quién es la madrina?

Hace unos días era el propio Guillermo Furiase, el hermano de Elena, quien desvelaba a Gtres que iba a ser el padrino de Nala: "Como tío, muy bien, muy contento. Nala no ha abierto ni los ojos la pobre. Soy su padrino y tengo una ahijada preciosa". Una noticia de la que ahora ha hablado su hermana y ha manifestado que "ya le tocaba".

Sin embargo, no conocíamos quién iba a tener el privilegio de ser la madrina de la pequeña... ¡hasta ahora! Elena no ha dudado en confesar que va a ser "una prima" suya que "no es conocida".

De momento no tiene fecha para el bautizo, ya que espera que la niña "esté un poquito más enterita" y es que estos eventos en su familia "no son de petit comité".

Elena se deshace en piropos con su marido

En esta segunda maternidad, su marido también está de lo más emocionado, y Elena ha aprovechado esta oportunidad para señalar el papel que hace Gonzalo: "Qué voy a decir yo del papá, sino no lo hubiese tenido con él".

