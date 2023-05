Cristina Pedroche muestra su piercing del ombligo "especial para embarazadas" y asegura que "hasta podría dar a luz con él"

No hace apenas ni 24 horas que Cristina Pedroche, irradiando felicidad con la gran sonrisa que le caracteriza, compartía unas fotografías de su escapadita junto a Dabiz Muñoz a una de sus "ciudades favoritas", Londres. Una publicación donde la presentadora de 'Password' aprovechó también para aclarar una duda de sus seguidores tras haberse quitado, temporalmente, un detalle que siempre le acompaña.

"Veo que hay gente nerviosa porque me haya quitado el piercing del ombligo", comenzaba escribiendo la influencer junto a las imágenes donde sí apreciamos el llamador de ángeles que le ha estado acompañando durante todo su embarazo pero donde ni rastro queda de su representativo pendiente.

Inmersa en el tercer trimestre de gestación, y habiendo hecho ya su barriguita 'pop', la madrileña ha explicado que "simplemente estos días la tripa ha crecido más de lo que esperaba y no me he traído una barra más grande, cuando llegue a casa me lo vuelvo a poner".

Un tema que ha suscitado una gran incógnita entre sus seguidores pues son muchos los que desconocían si era o no posible que pudiera seguir llevando el piercing, así como si podría afectar a la hora de dar a luz. Dudas que, de nuevo, la joven de 34 años ha resuelto con un vídeo en sus Instagram Stories donde aparece acariciándose la barriguita y mostrando el piercing que luce apto para embarazadas.

"El piercing es de plástico, especial para embarazadas, y mi ginecóloga y matrona me han dicho que hasta podría dar a luz con el pendiente (al ser de plástico) pero ahora ya no sé qué hacer porque me da gusto tocarme la tripa sin él", ha reconocido, asegurando que irá informando de la decisión que tome respecto a ello.