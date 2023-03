Cristina Pedroche, sobre el aumento de su tripita de embarazada: "Me ha crecido en dos días de forma exagerada"

Desde que Cristina Pedroche anunció su embarazo ha ido compartiendo ciertos momentos especiales con sus seguidores haciéndoles cada vez más partícipes de cómo está llevando esta nueva etapa. Hace unas semanas desvelaba el sexo del bebé que está esperando junto a Dabiz Muñoz, y también compartía que a pesar de haber superado el primer trimestre aún seguía con síntomas y estaba muy cansada. La presentadora también quiso enseñar la que será la habitación de la pequeña, y comentó las ganas que tenía de prepararla ya para ella, y es que a pesar de que aún queda bastante tiempo para la llegada de su hija Cristina ha confesado que las hormonas le han hecho querer preparar el cuarto de la bebé lo antes posible.

En está ocasión, Pedroche ha explicado mediante una historia de Instagram que en tan solo un par de días su tripita de embarazada ha crecido bastante y así se siente actualmente: "Últimamente me siento así. Me ha crecido la tripa en dos días de forma exagerada y si me siento se me juntan las tetas con la tripa" ha escrito en la publicación que ha acompañado de una imagen de un gorila sentado, una situación en la que Cristina ha utilizado su característico humor para explicarles de forma explícita a sus seguidores cómo se siente con el aumento de su tripita.

Cristina Pedroche embarazo | Instagram

Una etapa en la que, tras anunciarse el embarazo por terceras personas, la presentadora quiere ir marcando los ritmos, y contar ciertos aspectos de su embarazo cómo y cuándo ella quiera, al igual que hizo con el sexo del bebé.