Conoce a Sara, la talentosa y desconocida hija de Alejandro Abad: edad, estudios y objetivos profesionales

¿Sabes qué tienen en común las canciones Dile que la quiero, de David Civera; Mi música es tu voz, de Operación Triunfo, y Toma Vitamina, de La Fiesta? Que todas son obra de Alejandro Abad. El cantante hispano-chileno es uno de los compositores y productores españoles más exitosos en el mercado discográfico tanto español como latinoamericano, y parece que su don artístico ha pasado a la siguiente generación. Su hija, Sara Abad, no solo sorprende por su gran parecido físico con su padre, sino también porque ha decidido seguir sus pasos en la música... ¡Y se le da de maravilla!

En su cuenta de TikTok, Sara ha acumulado hasta la fecha 44 mil seguidores que se han quedado fascinados con su preciosa voz. La joven publica versiones de las canciones más populares del momento, impregnándolas con su estilo dulce que te deja con ganas de escuchar más.

Su relación con su padre

Algunos de los vídeos más comentados son aquellos en los que canta junto a su padre. En concreto, uno de los más virales es una versión de Vivo Por Ella, de Andrea Bocelli y Karol G, donde los seguidores de Sara destacan no solo lo talentosos que son ambos, sino el gran parecido físico que comparten.

Otro de los momentos más emotivos es un vídeo en el que Alejandro se emociona al escuchar a su hija interpretar We Pray, de Coldplay.

Estas publicaciones demuestran la buena relación que hay entre ellos, como también lo refleja el perfil de Instagram del productor musical. En su red social encontramos varias publicaciones donde se nota lo orgulloso que está de que Sara haya decidido seguir sus pasos en la industria.

El lado más irónico de Sara

Antes de dedicarse de lleno a las versiones musicales en TikTok, Sara ya había conquistado las redes con un toque de humor. En Instagram, se hizo viral con un vídeo titulado "Ser hija de un productor", donde ironizaba sobre su vida como descendiente de Alejandro Abad.

"Soy hija de un productor y, claro, todo lo que tengo es por enchufe. Soy hija de un productor y, claro, no tengo talento, solo contactos. Soy hija de un productor y, claro, siempre fui la más popular en el colegio… mentira, me hicieron bullying", bromeaba. Tal fue el éxito que acabó lanzando una segunda parte.

¿Quién es Sara Abad?

Su nombre real es Sara García Saura, nació en Barcelona y tiene 23 años. Su pasión por la música empezó muy joven: a los 12 años ya componía sus primeras canciones y, desde entonces, no ha dejado de formarse. Estudió Entertainment and Music Business en Inglaterra y, el pasado julio, se graduó de un máster en Creative Direction, Content and Branding en el IE Business School.

Aunque ha vivido en ciudades como Nueva York o Dublín, fue en París la que le cambió la vida. En 2022, cuando estaba viviendo en la capital de Francia, se dio cuenta del impacto del cambio climático y decidió involucrarse en proyectos a favor de la sostenibilidad. Inspirada por esta experiencia, compuso la canción Better Place for Us, que puedo cantar en el Festival de Cine de Cannes 2023 delante de figuras tan importantes como Leonardo DiCaprio.

Sara se define como una persona creativa, apasionada por aprender de los demás y con grandes sueños. Entre sus objetivos, como ella misma explicó en un vídeo de Instagram, están: emprender un proyecto que combine sostenibilidad y entretenimiento, escribir canciones para artistas que admira y, algún día, crear su propio festival.

Sin duda, Sara Abad está lista para hacerse un nombre en la música, demostrando que el talento y la pasión no son cuestión de enchufes, sino de esfuerzo y dedicación.