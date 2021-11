Los Chunguitos se separan tras 45 años juntos

''Ahora he sacado mi single en solitario. Estoy solo y espero que le guste a la gente. Estoy solo por cosas que pasan en la vida, como ha pasado con tantos grupos…'', son las palabras con las que José Salazar ha comenzado anunciando la ruptura profesional con su hermano, Juan Salazar, las cuales 'Semana' y 'Europa Press' han tenido la oportunidad de inmortalizar.

Ha sido este miércoles en el lanzamiento del libro 'El nombre de los tontos está escrito en todas partes', de Pablo Carbonell, que el de 63 años ha comunicado que el mítico dúo ha tomado caminos por separado.

Sin embargo, José asegura que esta decisión nada tiene que ver con que se hayan peleado: ''Hay buen rollo, es mi hermano, nos tomamos un café y no pasa nada. Ahora mismo cada uno está por su lado. Él canta por su lado y yo por el mío, pero que nos llevamos bien. Esto es como un matrimonio que tantos años… ¡Es que nos hemos tirado 45 años juntos! Son cosas que pasan, hay que seguir adelante'', ha explicado.

Pese a ello, este no da por cerrada la posibilidad de un reencuentro de Los Chunguitos en los escenarios: ''Dejamos la puerta abierta, por si volvemos otra vez. No lo sé... Es que no hay ningún problema, que de verdad no hemos peleado, ni hemos reñido", quien además afirma que cuentan con el apoyo de sus seres queridos: Mi gente me apoya, claro. Están conmigo a rabiar, vamos.... Y nuestras hermanas ya saben de este tema por experiencia. Pero bueno, la vida es así y hay que aceptarla. No sé si volveremos o no, eso lo dirá la vida y el tiempo", ha manifestado el hermano de 'Azúcar Moreno'.