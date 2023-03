Chiara Ferragni reflexiona sobre el difícil momento personal que atraviesa: "He tenido que aprender a resolver problemas más grandes que yo"

Sin duda, en casa de los Lucia-Ferragni las cosas no han sido de color de rosa en los últimos meses. Fue a raíz del Festival de la Canción de Sanremo en el que los rumores de problemas entre Chiara Ferragni y Fedez empezaron a saltar.

A partir de ese momento, Fedez desapareció del perfil de Instagram de su mujer, pues ella cesó la publicación de instantáneas en las que aparecía la familia al completo. Además, el rapero silencio por completo su actividad en redes, algo que a muchos les sirvió de señal para alimentar los rumores de separación. Al contrario de lo que muchos pensaban, los tiros no iban por ahí.

Hace apenas unos días conocimos que la desaparición de Fedez vino dada por los problemas de salud mental a los que se enfrenta a causa de los antidepresivos que le fueron recetados para superar los estragos del cáncer de páncreas que le fue detectado el pasado año. Hasta el momento solo conocíamos la versión de Fedez, pero tras la tormenta siempre llega la calma, una en la que Chiara se ha armado de valor y ha compartido cómo le ha afectado a ella toda esta situación.

Chiara Ferragni se sincera sobre su estado anímico

La influencer italiana ha publicado una foto en la que se la ve tumbada sobre una alfombra, con los ojos vidriosos y sin importarle en absoluto su apariencia. Con un posado de lo más vulnerable y frágil, Ferragni acompañaba la foto con un largo texto en el que cuenta a sus seguidores cómo le ha afectado a ella lo sucedido.

"Pararse a respirar y a pensar, recordarse a uno mismo que es normal tener miedo, es normal preguntarse si lo lograrás, es normal ofrecer ayuda a los que te rodean y la necesitan, pero también pedirla a quien sabes que puede serte de apoyo", empezaba.

Según apunta, su mala racha empezó en Sanremo, un acontecimiento que ha admitido que fue "muy duro" para ella y con el que se sintió fuera de su zona de confort, algo que la llevó a experimentar una situación difícil por su autoexigencia y las expectativas que el resto tendrían sobre ella: "Me preguntaba si sería capaz de hacerlo, me decía que no podría decepcionar a los que creían en mí y no caería ante los que me quieren ver fracasar".

La valentía de Chiara Ferragni ante los problemas de salud mental de Fedez

El bajón anímico de Chiara, el miedo a no ser suficiente, es algo que la influencer se vio obligada a ocultar y a dejar para luego. La delicada situación de salud mental que atravesaba su marido requería su presencia, para ayudarlo en el proceso y para sacar adelante a su familia. "He tenido que aprender a resolver problemas más grandes que yo con el miedo de no poder hacerlo como esposa ni como madre", constata.

En el post, confiesa haber llorado sola, pero también con los que la quieren o le han ofrecido un abrazo o unas palabras de ánimo. Esa tristeza y esos miedos también tuvo que esconderlos a nivel profesional para no dejar en la estacada a todo su equipo de Chiara Feragni Brand.

"Todo esto me ha hecho sentir entre mil fuegos, entre tantas, a veces, demasiadas responsabilidades familiares, humanas y profesionales". A pesar de haberlo pasado mal, la influencer ha sabido sacar el lado positivo a sus problemas, afirmando que la situación le ha ayudado a madurar: "Me ha hecho encontrar una nueva fuerza, quizás la de una persona más adulta".

Tras experimentar procesos emotivamente complejos durante semanas, se ha dado cuenta de que tanto ella como su familia han ganado la batalla. La influencer ha acabado el post agradeciendo a todas aquellas personas que alguna vez también han entendido que, a veces, "mostrarse fuerte, aunque uno se sienta débil, no es una elección, sino una necesidad".