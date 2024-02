Chiara Ferragni y Fedez se separan: Así lo confirma la prensa italiana

En las últimas semanas, los rumores de crisis en la relación entre Chiara Ferragni y Fedez han estado circulando, y según la versión italiana de la revista Vanity Fair, la situación podría haber llegado a un punto de no retorno. En un artículo reciente, la revista informa que Fedez se habría ido de casa el pasado domingo y no ha regresado desde entonces.

Vanity Fair, citando la información del portal Dagospia Mobile, afirma que la pareja ha decidido no hacer comunicados o declaraciones oficiales sobre su supuesta separación, pero confirma la veracidad de la noticia. Aunque el matrimonio más famoso de Italia aún no han respondido a los rumores, la influencer tiene programado aparecer en el programa de televisión "Che tempo che fa" el domingo 3 de marzo, donde ofrecerá una entrevista al presentador Fabio Fazio.

El Festival de San Remo, el punto de inflexión

Las especulaciones sobre problemas en la relación de los Ferragnez vienen circulando desde hace un año, pero según las fuentes citadas, la situación se habría agravado en los últimos días.

La prensa italiana señala que la historia de amor entre la pareja se resintió tras el Festival de San Remo del año pasado, cuando Fedez fue besado por uno de los participantes, algo que podría no haber sentado muy bien a la empresaria e influencer. No obstante, Chiara habría pospuesto cualquier decisión de separarse para apoyar a su esposo, quien estaba enfrentando graves problemas de salud en ese momento.

Reproches por el caso de los panettones

Según Dagospia Mobile, en los últimos días, Fedez habría tomado la decisión de abandonar el ático en el que se instalaron el pasado otoño en CityLife, Milán, debido a los intensos desacuerdos que estaba teniendo con Chiara. Se informa que en los últimos meses, el rapero le habría estado reprochando que su problema judicial por el fraude de los panettones -del cual ya os contamos en este artículo- está afectando a sus negocios.

La marcha de Fedez a Miami con su asistente y su posterior salida de casa han contribuido a alimentar las especulaciones sobre la separación. Además, las últimas historias compartidas por el padre de Leone y Vitoria en Instagram parecen haber sido grabadas desde un lugar diferente a la casa familiar en CityLife.

Story Fedez | Instagram

Mientras tanto, Chiara Ferragni ha realizado algunas modificaciones significativas en sus redes sociales que apuntan a cambios en su vida. En la biografía de Instagram, la palabra "esposa" ya no aparece al lado de "madre" y "emprendedora"; y en la foto de perfil, Fedez ya no aparece, solo los niños.

Además, como destaca la versión italiana de Vanity Fair, la influencer publicó la imagen de un libro con una dedicatoria que dice: "En la vida, ganar y perder; sucederán ambos. Lo que nunca es aceptable es rendirse". También publicó otra imagen con la frase "The power isn't out there, it's in you" (El poder no está afuera, está en ti), sugiriendo una reflexión personal sobre la situación.

Story Chiara Ferragni | Instagram

Otra historia de Instagram reciente que confirmaría el triste desenlace de esta historia de amor es la imagen del primogénito de la pareja, Leone, durmiendo en la cama de Chiara, en el lugar que debería ocupar Fedez.

Story Chiara Ferragni | Instagram

Hasta el momento, Chiara Ferragni y Fedez han optado por guardar silencio sobre los rumores de separación, pero la atención se centra ahora en la entrevista programada con Fabio Fazio en "Che tempo che fa" el primer fin de semana de marzo, donde se espera que Ferragni hable por primera vez sobre el caso de los panettones y, posiblemente, sobre el fin de su matrimonio.