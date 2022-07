Chenoa confiesa que no quiere tener hijos con Miguel Sánchez: "Estamos con el cupo cubierto"

Chenoa lleva un tiempo ocupando todos los titulares, bien sea por su exclusiva e íntima boda con Miguel Sánchez Encinas, su espectacular cambio físico que le ha llevado a perder hasta 10 kilos o sus increíbles fotos posando en bikini.

Y es que la cantante ha vivido un mes de junio de ensueño, pues se casó con su otra mitad, se fueron de luna de miel a Grecia y celebraron juntos, y por primera vez como casados, sus cumpleaños.

Chenoa y Miguel Sánchez en Zahara de los Atunes | Gtres

Si hay algo que no podemos negar es que la cantante sabe cómo organizarse. Así la hemos podido ver tanto en Mallorca o en Zahara de los Atunes disfrutando del mar con su pareja como dándolo todo en el escenario. Visto así, es innegable que Chenoa es una experta combinando placer con trabajo.

Eso sí, la cantante ha hecho hincapié en que quiere reunirse con sus compañeros de OT y que seguramente este momento llegue en septiembre con la vuelta al cole.

Y es que tiene que aprovechar bien el tiempo que le queda de vacaciones, pues ya mismo le tocará volver a sentarse frente al escenario en una nueva edición de 'Tu Cara Me Suena'.

Chenoa, jurado de 'Tu cara me suena' | José Irún

Ahora, otra vez de vuelta a la rutina, Chenoa es una de las piezas claves de la Global Gift Gala y el evento benéfico la ha llevado hasta Marbella.

Es en esta ciudad malagueña donde la cantante se ha enfrentado a la gran pregunta: ¿quiere ser madre?

Esto es lo que opina Chenoa sobre ser madre

Chenoa ha asegurado que, aunque la luna de miel ha sido corta porque tenía mucho trabajo, Miguel y ella han estado "muy agusto".

Ante las preguntas de Europa Press, Chenoa ha acabado revelando si tiene intención de ser mamá. Y es que la cantante lo tiene muy claro: "No, no, no, yo estoy muy bien así".

Hace un tiempo se conocía que la cantante no podía ser madre de forma natural por un problema de endometriosis, pero estas declaraciones han dejado claro que entre los planes de Chenoa y Miguel no está el ser padres.

"Yo creo que ya estamos con el cupo cubierto que es ser felices y ya", aseguraba sin ningún ápice de duda.

Chenoa y Miguel Sánchez | Gtres

