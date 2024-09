Carmen Lomana, sobre que Ángel Cristo haya vendido las fotos de Bárbara Rey: "Este despelleje a las madres…"

Después de muchos años escuchando el relato de Bárbara Rey sobre la relación que tuvo en el pasado con el rey Juan Carlos, lo que nadie se esperaba es que ahora saliera a la luz el material gráfico que la corroborase. Pero así ha sido. En plena guerra mediática (y familiar) entre la vedette y su hijo, Ángel Cristo Jr., este último ha vendido las imágenes a la prensa holandesa creando un revuelo que se veía venir. Y Carmen Lomana ha opinado al respecto.

Sin pelos en la lengua y con la sinceridad que le caracteriza, Carmen ha roto su silencio respecto a este tema, dejando claro lo que opina tanto de Ángel como del padre del Rey. "Me parece horroroso todo esto, horroroso. O sea, este despelleje a las madres que se ha puesto de moda… ¿Pero qué es este bucle? ¡Pero qué horror!", ha dicho tajante, aunque en un primer momento haya intentado esquivar la polémica.

Carmen Lomana opina sobre las fotos del rey Juan Carlos y Bárbara Rey | Europa Press

Y es que, para ella, en esta cuestión Ángel no ha tenido "ni moral, ni ética, ni nada", subrayando que prefiere no mojarse, pero dejando claro que este tema no tiene nada que ver con ella, sino "con todos los españoles".

Lomana, que siempre ha sido fiel defensora de don Juan Carlos, ha vuelto a sacar la cara por él, pidiendo que se demuestre todo lo que está saliendo a la luz. "Que lo demuestren, ¿cómo lo van a demostrar? ¿Que van a meter, en el Banco de Bilbao el dinero? Pues no. Se lo habrán mandado donde tengan que mandárselo. Y lo triste es que Bárbara podía ser, si es cierto suponiendo que sea cierto, una mujer con una economía súper sólida", ha sentenciado.

Las fotos besándose de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos | Privé

Una vez más, y dando por zanjada la polémica de la que no tiene intención de pronunciarse más, ha vuelto a mencionar al padre de Felipe VI: "Yo creo que Juan Carlos no tiene que decir nada, ya qué va a decir, ni justificarse, claro". ¿Cómo se habrán tomado dentro de Palacio estas imágenes?