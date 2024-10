Carla Vigo reconoce que le impacta ver a su prima Leonor como Princesa: "Está creciendo"

Carla Vigo ha sido una de las invitadas nuevo espectáculo en Madrid, The Crazy Hole Party, el spin-off de The Hole, del que se podrá disfrutar a partir del 31 de octubre cada viernes y sábados en la Sala But. Un show donde su amiga, Amor Romeira, se convierte en una de las protagonistas principales de esta función.

Un evento al que Carla Vigo no podía faltar, y es que recordemos que la sobrina de la reina Letizia mantiene desde hace años una estrecha relación con Amor Romeira.

Carla Vigo, en el estreno de The Crazy Hole Party | Gtres

Allí, Carla dedicaba unos minutos a la prensa y, aunque siempre muy discreta, hablaba de cómo vio el pasado viernes a su prima Leonor, en los Premios Princesa de Asturias: "He visto algún trocito de los premios en TikTok y ha estado brutal, la he visto muy bien y creo que será muy buena Reina" ha confesado con una sonrisa a los micrófonos de Europa Press.

La princesa Leonor llegando al Teatro Campoamor | Gtres

Unas declaraciones donde la sobrina de Letizia vuelve a dejar constancia de que mantiene relación con su tía, Carla admite que, al margen de su importante papel institucional y su protagonismo al frente de la Casa Real, para ella Letizia es "mi tía y ya está". "Es una gran Reina", reconoce orgullosa.

Carla Vigo haciendo declaraciones a la prensa | Gtres

Sobre lo que no ha querido pronunciarse ha sido sobre toda la polémica que ha salpicado al Emérito tras salir a la luz sus fotos y audios con Bárbara Rey: "Ahí no entro. Yo lo que haya hecho en su vida privada no entro".