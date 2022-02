Carla Barber responde a las críticas y desvela cuántos kilos ha engordado durante el embarazo

A principios del pasado mes de enero Carla Barber anunciaba que estaba embarazada de su primer hijo junto a su misterioso novio, Joseph. Una buena nueva de la que, desde entonces, la doctora no ha dudado en presumir entre sus habituales publicaciones profesionales.

Desde la carísima lista de regalos para su bebé valorada en 6.000 euros hasta el lugar donde dará a luz al pequeño 'B' han sido solo algunas de las cosas que en este poco más de un mes ha ido desvelando.

Y es que, su emoción por tener al que se convertirá en su primer hijo entre sus brazos se ve plasmado en cada fotografía que comparte presumiendo de barriguita. Una tripita que ha llamado notablemente la atención de sus seguidores pues muchos consideran que su tamaño es demasiado pequeño para el avanzado estado de gestación en el que se encuentra.

Algo que ha llevado a que muchos de los internautas del universo 2.0 le hayan dejado inmortalizados en varias de sus publicaciones comentarios como ''madre mía, así estoy yo después de comer'', ''¿cómo es posible tan poca barriga? Un misterio en serio'' o ''esa era mi barriga de 3 meses''.

Tal ha sido el revuelo ocasionado por ello que no es de extrañar que ahora la influencer haya querido hacer frente a las críticas y se haya pronunciado a través de sus Instagram Stories para aclarar que todo está siguiendo su debido cauce: ''Hay gente un poco desagradable que critica que tenga la tripa que tengo a mis 29 semanas. No subí antes la foto porque me daba cosa, pero la voy a subir porque no tengo que esconder cómo voy. Me encuentro increíble y el bebé está genial''.

Además, no ha dudado en desvelar cuántos kilos ha engordado durante estos siete meses de embarazo, algo que de nuevo ha vuelto a sorprender pues apenas han sido 3,3 kilos.

Carla Barber desvela cuántos kilos ha engordado en los siete meses de embarazo | Instagram

Sin embargo, algo que sí ha notado especialmente es lo mucho que ha aumentado su pecho: ''De una 90C he pasado a una 100-105C… De momento'', confesaba junto a dos imágenes en las que se puede apreciar el notable cambio.

Carla Barber explica lo mucho que le ha aumentado el pecho durante el embarazo | Instagram

