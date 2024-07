Bibiana Fernández, muy crítica con Miguel Bosé y su defensa de las pseudociencias: "No se me ocurriría darle lejía a un hijo mío que fuera autista"

Miguel Bosé ha protagonizado una semana llena de polémica. Primero saltaba la noticia de que Nacho Palau iba a emprender acciones legales contra él por la custodia de sus hijos. Un hecho que conocemos desde hace unos años, cuando empezaron esta guerra judicial por los pequeños.

Junto a ello, protagonizó una ponencia junto a Josep Pàmies y Guillem Ferrer sobre terapías pseudocientíficas. El artista se dejó ver en la conferencia llamada La libertad de expresión y libertad terapéutica en Palma de Mallorca, donde fue recibido con una gran ovación.

Allí, se promocionó, entre otras cosas, el uso de un derivado de la lejía, como el dióxido de cloro, como remedio contra el autismo.

Miguel Bosé durante la charla pseudocientífica La libertad de expresión y libertad terapéutica | Gtres

Horas más tardes, Bibiana Fernández atendió a los medios y se posicionó en contra de las charlas pseudocientíficas de su amigo: "No se me ocurriría darle un hijo mío que fuera autista, lejía", pero aseguraba que "si él piensa que es así, es su opinión, pero yo no la comparto".

La actriz, que está pletórica con su obra de teatro Señora, comentaba que a Bosé "le quiero una barbaridad, de hace muchos años, pero yo no las comparto, a pesar del cariño que le tengo, que es inmenso".

También tuvo tiempo de opinar sobre la presunta relación entre Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk, y le restaba importancia asegurando que "ni siquiera sé si está con él" y recalcaba que "ella dice que no está con él".