Belén Écija y María Adánez opinan sobre el título del nuevo disco de Shakira, Las mujeres ya no lloran

Revuelo en el panorama musical. Desde que Shakira se convirtiera en la reina mediática con su Session junto a Bizarrap, no ha dejado de cosechar éxitos. Un regreso a lo más alto de su carrera profesional que ha aprovechado para lanzar nuevo disco: Las Mujeres Ya No Lloran. Saldrá a la venta el 22 de marzo y habla del proceso que ha vivido tras su ruptura con Piqué: "Mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia". Pero ¿qué opina la gente de este título que no ha estado exento de polémica?

Ha sido durante la presentación del Festival de Málaga 2024 donde algunos rostros conocidos de nuestro país se han pronunciado sobre el lanzamiento de la de Barranquilla y, sobre todo, por el polémico nombre del álbum. Una de ellas ha sido Belén Écija, quien ha confesado que, pese a no haber visto este nuevo proyecto de Shakira, no está de acuerdo con el nombre escogido: "Yo sí lloro mucho. No me disgusta porque sé a lo que se refiere, el contexto de la canción a la que se refiere. Su explicación tendrá, pero bueno, yo sí lloro mucho". Además, ha defendido que es necesario llorar y que se puede hacer "luchando".

Belén Écija en la presentación del Festival de Málaga 2024 | Gtres

Quien también ha opinado sobre este álbum ha sido María Adánez, alabando el trabajo de Shakira, pero criticando la idea de que las mujeres no pueden llorar. "Supongo que es una reivindicación de chicas duras. Extraordinario", ha confesado. Sin embargo, ha querido reivindicar lo necesario que es llorar, "porque forma parte de nuestra condición como ser humano".

María Adánez en la presentación del Festival de Málaga 2024 | Gtres

En este momento, la actriz ha recordado a su padre fallecido y, calificándole de "una maravilla de ser humano", ha explicado que lloraba tanto por la tristeza como por la alegría: "Creo que llorar es importante y que representa muchas cosas, no solo debilidad, si a eso nos referimos. Denota también sensibilidad, ilusión, es sanador y muy terapéutico. Hay que llorar para no caer en depresión. Entonces yo reivindico el llanto, tanto en los hombres como en las mujeres".