El balance de Sara Carbonero en un año "de golpes y resiliencia": "Te recordaré como el peor año de mi vida"

Tic, tac… Apenas quedan unas horas para las Campanadas y, con ellas, para cerrar una etapa y dar la bienvenida a otra. Y muchas famosas han hecho su tradicional balance del año en redes sociales, mostrando su lado más cercano y sincero. Como el caso de Sara Carbonero.

La periodista ha querido expresar con palabras, muy habitual en ella abrir su corazón a través de textos muy emotivos, lo que ha significado para ella este 2024: "Tengo tantas ganas de que termine este año que me voy a permitir adelantarme al despedirlo".

Calificándolo como el peor año de su vida, Sara ha querido dar las gracias por todos los aprendizajes que se ha llevado y con los que se queda: "Me has enseñado a base de golpes y resiliencia. Gracias por ayudarme a hacer una criba y saber quién sí y quién no".

Durante este año, el nombre de Carbonero ha sonado en la prensa rosa por varios motivos: por las bonitas palabras que siempre tiene para sus hijos, por el apoyo incondicional que recibe de Iker Casillas, por su relación y rumores de crisis con Nacho Taboada, por la amistad que dura años con Isabel Jiménez y, sobre todo, por hablar por primera vez del cáncer y abrirse en canal el pasado mes de octubre.

"Ha sido el año de la aceptación y la liberación. Y qué bien sienta cuando aligeramos el peso de la mochila. No todo va a ser malo. De cara a los próximo 365 días os deseo mucha salud y amor para todas y todos. Coraje y ganas para una vida que a veces duele tanto que quiebra", ha continuado.

Sara Carbonero en la gala benéfica de Elle | Gtres

Y, como ya es costumbre, haciendo gala de la pasión y el amor que siente por la música, Sara ha cogido algunas frases de artistas célebres de nuestro país para despedirse de esta etapa: "A partir de ahora vamos a vivir como si cada día fuera el último de nuestras vidas, que ya nos lo recuerda Dani Martín. A dejarnos llevar por el puro viento de Robe. Como si ya no nos jugáramos nada, que diría Leiva".

Por último, la periodista ha querido dejar plasmados algunos de sus propósitos para este año que está a punto de comenzar, como abrazar mucho, hacer locuras, convertir el miedo en valentía o buscar siempre ser la mejor versión de uno mismo: "Trabajarme, saber quién soy, enmendar errores y hacer sentir mejor a los míos. Y nunca, nunca, perder la fe. Adiós 2024, te puedes ir por donde viniste. Cerramos ciclo y despegamos". Y sobre todo, "salud".