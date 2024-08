Así son las hijas de Marta Luisa de Noruega: arte, moda y deporte en la nueva generación real

La princesa Marta Luisa de Noruega, conocida por su espíritu libre y su vida fuera de los convencionalismos de la realeza, es madre de tres hijas con personalidades y trayectorias tan diversas como fascinantes. Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah Behn, nacidas de su matrimonio con el fallecido escritor Ari Behn, han crecido alejadas de los títulos reales, pero bajo la atenta mirada de una madre que siempre ha velado por su bienestar y autonomía.

Las hijas de Marta Luisa, aunque diferentes entre sí, comparten una base sólida de valores inculcados por sus padres. Con su boda próxima con Durek Verrett, la princesa noruega entra en una nueva etapa de su vida, acompañada por estas tres jóvenes mujeres que, sin títulos ni tratamientos reales, han logrado construir sus propias identidades en el mundo. Te explicamos el perfil de cada una de ellas.

Maud Angelica Behn

La mayor de las hermanas, Maud Angelica, nació el 29 de abril de 2003 y ha heredado la inteligencia artística de su padre. Desde muy pequeña, Maud mostró inclinación por el arte, convirtiéndose en una talentosa pintora y escritora. A pesar de no tener un título real, su conexión con la realeza noruega y su posición como quinta en la línea de sucesión al trono no han pasado desapercibidas. Sin embargo, su vida dio un vuelco en 2019 con el suicidio de su padre, un hecho que la marcó profundamente y que la impulsó a alzar la voz sobre la importancia de la salud mental. Su emotivo discurso en el funeral de Ari Behn conmovió a toda Noruega y le valió un reconocimiento en el ámbito de la psiquiatría. Maud ha utilizado su arte como una forma de lidiar con la pérdida y ha publicado el libro Threads of Tears, que se convirtió en un éxito de ventas en su país.

Leah Isadora Behn

Leah Isadora, nacida el 8 de abril de 2005, ha seguido un camino completamente diferente al de su hermana mayor. Con una inclinación por la moda y la belleza, Leah ha logrado posicionarse como una destacada influencer en Noruega. Su participación en el Baile de Debutantes de París en 2023, donde deslumbró con un vestido de alta costura, marcó su entrada oficial en la sociedad internacional. A pesar de su juventud, Leah ha mostrado un gran espíritu emprendedor, lanzando su propia marca de cosméticos, Dorah by Leah, a los 19 años. Su cuenta de Instagram es un reflejo de su vida glamorosa, llena de viajes, sesiones de fotos y eventos de alta sociedad, donde combina su pasión por la moda con su faceta empresarial.

Emma Tallulah Behn

La menor de las hermanas, Emma Tallulah, nacida el 29 de septiembre de 2008, ha encontrado su pasión en el mundo ecuestre. Siguiendo los pasos de su madre, que fue una destacada jinete en los años 90, Emma ha demostrado un gran talento en el salto de obstáculos, logrando medallas en competiciones nacionales. A diferencia de sus hermanas, Emma ha mantenido un perfil más bajo, dedicándose de lleno a su carrera deportiva y entrenando junto a Marta Luisa. Su amor por los caballos ha sido una constante en su vida desde que era una niña, y su madre no podría estar más orgullosa de verla brillar en este campo.