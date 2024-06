Así reaccionaron Alejandra Rubio y Carlo Costanzia a los rumores de embarazo el pasado mes de marzo

Bombazo. Cinco meses después de empezar su romance, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han anunciado que están esperando su primer hijo en común. Una noticia que ha publicado este miércoles la revista ¡Hola! en su portada.

La nieta de María Teresa Campos está embarazada de tres meses y medio, por lo que será en diciembre cuando la pareja dé la bienvenida a un bebé cuyo sexo desconocen por el momento y con el que, como han confesado, están ilusionadísimos a pesar de que no lo esperaban tan pronto.

A mediados de marzo, tres semanas después de que saliese a la luz su incipiente historia de amor, Alejandra era sorprendida comprando tres test de embarazo en una farmacia cercana a su domicilio. Como no podía ser de otra manera, los rumores acerca de un embarazo no tardaron en surgir, aunque entonces la hija de Terelu Campos negó la mayor indignada.

Alejandra Rubio reacciona a los rumores de embarazo en marzo | Europa Press

Pero echando cuentas, todo apunta a que fue entonces cuando descubrió la noticia, ya que han pasado exactamente 14 semanas -es decir, tres meses y medio- desde que la influencer compró las pruebas de embarazo.

Sin embargo, Alejandra representó un papel demostrando sus dotes para la interpretación y negó ofendida, indignada e incrédula, que estuviese esperando su primer hijo con Carlo cuando todavía se estaba afianzando una relación marcada por la polémica desde el primer momento.

Unas declaraciones de lo más reveladoras que ahora recuperamos: "¿De qué me estás hablando? ¿Pero me estás diciendo en serio? Bueno, si os creéis todo lo que os cuentan, yo ya es que lo... ¿Pero esto es en serio? ¿Estamos de broma o...? Oye, de verdad, o sea, yo ya no puedo más. Es que tienes que... Es que estoy flipando. Estoy en shock ahora mismo. Yo alucino", exclamaba.

Carlo Costanzia reacciona a los rumores de embarazo de Alejandra Rubio en marzo | Europa Press

Y ahora entendemos que su reacción podría deberse no tanto a su enfado por las falsedades de la prensa, sino a la sorpresa al ver que la habían pillado cuando ni siquiera había asumido todavía su embarazo.

Una reacción mucho más expresiva que la de Carlo, que haciendo gestos de incredulidad cuando le preguntamos a mediados de marzo por la información de que Alejandra había sido pillada en una farmacia comprando test de embarazo, reconocía: "No sé qué decir ya... me tenéis el cuerpo...".