Angy Fernández confiesa cómo ha vivido su dolorosa ruptura: "Ha sido muy duro"

Hace unas semanas, Angy Fernández confirmaba a sus seguidores a través de redes sociales que, tras siete años de relación, su historia de amor con Jaime García había llegado a su fin. Una triste noticia a la que se le sumaba la pérdida de uno de sus perritos. Y es que parece que la actriz está pasando por una mala racha…

Dos motivos que han tenido a la cantante un poco cabizbaja y que han hecho que su madre se vaya unos días a Madrid para darle "apoyo moral". ¡No hay mejor medicina que la de una madre!

Angy está volviendo a recuperar su rutina de trabajo poco a poco, y es que como ha afirmado a Europa Press, la ruptura, después de tantos años, "ha sido dura". De hecho, fue ella misma quien con una pregunta a sus seguidores, dejó claro que no estaba pasando por un buen momento: "¿Cuánto dura el duele de una ruptura amorosa?"

Centrada en ella misma

La actriz se ha refugiado en la interpretación y ha confesado que el teatro le "ha ayudado mucho y ya he vuelto un poco a la vida". También ha querido agradecer en público a su madre el haber estado a pie de cañón, y ha señalado la suerte que tiene con ella.

Ahora mismo, Angy no está por la labor de volver a ocupar su corazón y ha asegurado que todavía "no ha aparecido nadie", algo que tampoco le preocupa porque ahora mismo lo que necesita es estar sola. "Nunca he estado sola mucho tiempo y es necesario. Estoy aprendiendo a estar conmigo, que es algo muy difícil", ha contado.

Segundas oportunidades

La cantante ha estado mucho tiempo en una relación y ahora no le sale "ser una picaflor". Pero si algo tiene claro, es que va a aprender de esta etapa de su vida lo máximo posible: "Creo que lo bueno es no tener que darle explicaciones a nadie. Ahora me voy a Londres sola, siempre me ha dado miedo hacer las cosa sola. Creo que es bueno porque voy a poder hacer lo que quiera".

A pesar de que su relación haya llegado al final y hayan decidido "mantener distancia y no tener contacto", Angy ha contado que han terminado "muy bien".

La actriz no sabe qué le deparará el futuro, pero ha afirmado que sí cree "en las segundas oportunidades. tengo una amiga que en su segunda oportunidad ahora es madre y es feliz. Hay que fluir y ver qué pasa con la vida. Me encanta que me preguntes esto porque yo creo que a nadie le interesa, pero yo lo cuento, me da igual, todo el mundo pasa por rupturas y por estas cosas".

Seguro que te interesa...

Angy Fernández habla de la depresión que padeció y cómo le ha afectado la muerte de Verónica Forqué