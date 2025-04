Ana Obregón enseña la nueva habitación de su nieta: una "casita de muñecas" rosa y con muchos peluches

Ana Obregón ha compartido ilusionada fotos de la nueva habitación de su nieta Anita. Hasta ahora, la pequeña no ha tenido un cuarto propio porque dormía con su abuela y luego en una cuna instalada en la que había sido la habitación de su padre: "Hasta ahora hemos estado de okupas en el cuarto de su papá, y tengo que reconocer que aún no he sido capaz de tocar nada del cuarto de mi niño, está y estará siempre como lo dejó", explica Ana en el post.

En declaraciones a la revista ¡Hola! hace tan solo unos días, la actriz y presentadora detalló que "en la habitación de Aless sigue todo igual: su ropa, sus zapatos, hasta la maleta del hospital de Barcelona, que no he sido capaz de abrir".

Después de todo este tiempo ocupando otra habitación, Ana tomó la decisión de que había llegado la hora de que Anita tuviera su propio espacio, que define como "una casita de muñecas".

Ana Obregón y su nieta Anita en su nueva habitación | Instagram @ana_obregon_oficial

Así es la habitación de Ana Lequio

Para crear esta habitación, Ana ha tenido que hacer obras en lo que antes era su despacho. Por lo que se ve en las fotos, el cuarto podría estar situado en una planta superior de la casa, ya que cuenta con un techo inclinado.

Predominan colores como el rosa pálido, el gris y el blanco en tonos suaves, lo que da una sensación acogedora y de tranquilidad. Además, en la pared hay un papel pintado con un estampado floral en tonos grises, blancos y toques verdes.

El elemento central de la habitación es la cuna, de madera de color blanco y con barrotes decorados con lazos rosas y un peluche en forma de corazón. La roba de cama sigue la tonalidad cromática del resto del cuarto. Colgada de la pared sobre la cuna hay una gran cabeza de conejo de peluche.

Al lado de la cuna hay una cómoda con tres grandes cajones blancos con carteles para identificar lo que se guarda dentro: muñecas, peluches y juguetes. Tiene varios elementos decorativos, como peluches, cestitas de almacenaje, marcos de fotos y una estrella iluminada repartidos entre este mueble y la estantería que hay encima.

Nueva habitación de Ana Lequio Obregón | Instagram @ana_obregon_oficial

Nueva habitación de Ana Lequio Obregón | Instagram @ana_obregon_oficial

La habitación, diseñada por Piccolo Mondo, cuenta con un gran armario de madera pintada de blanco con puertas de cristal y pequeñas bolas como pomos. Para que no se vea lo que hay dentro, tiene unas pequeñas cortinas blancas en el interior. Para aumentar el espacio de almacenaje, encima del armario Ana ha puesto unas cestas de mimbre, que añaden un toque rústico al espacio.

Nueva habitación de Ana Lequio Obregón | Instagram @ana_obregon_oficial

En otra de las paredes con papel estampado cuelga una estantería en forma de casita con pequeños estantes y una pequeña pizarra. Al estar a la altura de la niña, será muy útil para que pueda coger ella misma los libros y hacer sus dibujos.

Nueva habitación de Ana Lequio Obregón | Instagram @ana_obregon_oficial

Nueva habitación de Ana Lequio Obregón | Instagram @ana_obregon_oficial

Al lado de la puerta, hay otra estantería con una forma similar, pero que va desde el suelo hasta el techo. Además, bajo la ventana por la que entra luz natural, hay una butaca baja de rayas blancas y rosas con cojines a juego.

Nueva habitación de Ana Lequio Obregón | Instagram @ana_obregon_oficial

Ana dice que "ha quedado de cuento" y que cuando su nieta la vio por primera vez se quedó tan sorprendida que, según ella, exclamó: "¡Qué suerte tengo!".