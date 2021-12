Ana Mena encuentra al azafato del que se había "enamorado" gracias a Twitter

"Te sientes bien a un paso de la luna", canta Ana Mena en su canción con el Italiano Rocco Hunt. Una frase que le viene muy bien, ya que ha sido a unos cuantos pasos de la luna que la cantante se ha "enamorado" y claro, eso le sienta bien a cualquiera.

Hace unos días la malagueña publicaba un tweet que movilizó a todo Twitter. "Me acabo de enamorar profundamente de un azafato de Iberia, vuelo a Venecia, si usted lee este tweet, estaré revisando el md por si acaso… y así de paso le mando una cajita de mi huerto jiji".

Esas eran las palabras de Ana Mena que, por lo que parece ser, cree en el amor a primera vista y si está en el aire, mejor. La joven que se dirigía rumbo a la ciudad italiana, país donde la artista está abriéndose camino por las numerosas colaboraciones con cantantes locales y por su último lanzamiento, 'Música ligera', en el que ha hace una nueva versión de la canción Musica leggerisima de Colapesce y Dimartino que le han dado la oportunidad a Ana Mena de viajar en el tiempo a los años 60, donde la música conectó España e Italia.

La carrera de la que fue chica Disney, comienza una etapa, ella misma califica este momento como "nueva era" en la que su imagen y sus creaciones musicales recuerdan a tiempos pasados. No hace mucho tuvo que hacer frente a numerosos comentarios sobre la posibilidad de que fuera ella la representante de España en Eurovisión, a raíz de una foto publicada en su Instagram de Massiel. Lo que parecía un presagio de lo que se iba a vivir en Turín el año que viene, no era más que la línea que estaba tomando la joven para inspirarse en sus nuevos proyectos.

Una vez me gustó un italiano y le mandé una. Tardo un día y medio y yo pensaba que se iban a aplastar", comentaba Ana Mena en el programa Zapenado el pasado miércoles. Con esto confirmaba que su conexión y pasión por Italia viene ya de lejos y que eso de mandar una cajas de verduras es su técnica para conquistar a los chicos que le gustan. El mismo método con el que quería conquistar al auxiliar de vuelo del que quedó prendada el pasado 27 de noviembre.

Muchos han hecho de celestinos intentando encontrar al chico que había acelerado el corazón de Ana Mena. Tanto sus fans, que han alborotado toda la red social con sus comentarios, como otros compañeros de profesión que han enviado mensajes divertidos. Omar Montes, respondía a la pregunta "Cómo llevas el finde??? Os leo!!", que lanzaba la andaluza en su publicación de Instagram, a la que el artista madrileño le contestaba: "Tú mejor k nadie con tu azafato". Esto llevaba a pensar que la búsqueda había tenido sus frutos, y que ya conocía la identidad del azafato.

Quién más ayudó a encontrar al afortunado fue Lola Indigo, quien afirmaba en Twitter que, si averiguaba su nombre, le debía una cena. Así habrá sido, que ambas cantantes tendrán que ir de cena juntas para celebrar el éxito de la intérprete de 'Ya no quiero ná', localizando al joven. Esta buena relación entre la malagueña y la madrileña dan que pensar, y es que muchos han empezado a fantasear con una colaboración entre ambas.

Gracias a la mano que le echó Lola Indigo, ha sido posible que se origine una bonita historia de amor. "Me encontró y lo encontré", explicaba Ana Mena en el plató de 'Zapeando'. La joven asegura que no se imaginaba que fuera a llegar tan lejos su tweet, el que en menos de una semana se ha viralizado consiguiendo un gran impacto.

"El chaval es muy guapo y muy majo. Nos hemos encontrado por redes, y me dijo que le daba vergüenza, pero gracias", seguía contando alegre la que será muy pronto jurado de un programa infantil musical. En todo momento Ana calificaba al azafato de "encanto" lo que llevaba a pensar en posible romance. Fue allí mismo, en 'Zapeando', donde quitó todas las dudas. "Todo esto son solo anécdotas. Yo estoy soltera y muy casada con la música" afirmaba. Una noticia que deja tristes a muchos que ya se habían imaginado una bonita relación entre ellos.

Las declaraciones de Ana Mena han dejado claro que está feliz disfrutando de su soltería, pero también que "si algún chico me mandara una caja de verdura de su huerto con una dedicatoria, os juro que me casaría. Yo me muero", manifestaba entre risas.

La que seguro que se sorprendió fue la madre del auxiliar de vuelo, ya que ha sido ella la que recogió la caja de verduras que la cantante le envió a su hijo como había prometido que haría en el primer tweet. "Le debí caer bastante bien a la madre, digo yo", terminaba Ana Mena.

Un amor que se quedó a las nubes y que no sabemos si tendrá una segunda parte, pero que ha tenido una gran respuesta dentro y fuera del terreno musical haciendo que se implicaran sus seguidores y amigos. Esta historia romántica quizás le sirva a la joven como inspiración para un nuevo proyecto, quién sabe, igual pronto nos sorprende con una canción sobre el amor en el aire.

