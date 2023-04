Almudena Cid: "Era tal el dolor que sentía que un día pensé que girando el volante de mi coche acabaría con él"

Ha pasado casi año y medio desde que Almudena Cid y Christian Gálvez anunciaran su separación después de 14 años de amor y 11 de matrimonio. Una etapa muy difícil para la exgimnasta que, como confesó en una reciente entrevista, se trató del "peor año de mi vida" en el que encontró refugio y "terapia" en la escritura.

Una "bomba" tras la que se encontró "devastada" pero de la que, por fortuna, ya está totalmente recuperada. Sin embargo, ahora, la actriz ha concedido una sincera, impactante y extensa entrevista en exclusiva a la revista ¡HOLA! donde rememora aquellos momentos en los que estuvo sumida en ese dolor que "nunca había vivido antes" y que pensó "que nunca acabaría".

La joven ha confesado que se siente "responsable de no haber visto lo que estaba pasando en mi matrimonio y de no haber sido más inteligente, emocionalmente hablando", asegurando que lo que cree que falló en su relación fue la "comunicación".

Firme en su decisión de no querer compartir si cree que hubo terceras personas o en qué sintió cuando el presentador oficializó tan rápido su noviazgo con Patricia Pardo, la vasca se ha abierto en canal respecto a cómo se sintió tras su dolorosa separación.

Asegurando que "nunca pensé que me iba a encontrar en una situación de tal devastación y que iba a sentir que no servía para nada", Almudena Cid incluso ha compartido la desgarradora opción que se le pasó por la cabeza durante tanto sufrimiento: "Era tal el dolor que sentía que un día, camino del teatro, pensé que girando el volante de mi coche acabaría con él. Me asusté muchísimo y se lo conté a mi amigo Tino. A partir de ese día, era él quien me llevaba".

Algo que ahora se ha decidido contar "porque es normal que a uno le pasen esos pensamientos por la cabeza en un proceso traumático y para aconsejar que, cuando a uno le ocurra algo así, lo cuente, por muy terrible que sea" puesto que "uno no sabe hasta dónde le pueden llevar esos pensamientos".